Rennes suit le Nantais Louis Leroux

Les jeunes joueurs du FC Nantes font saliver les clubs plus riches de Ligue 1. C'est le cas de Louis Leroux, qui est entré dans le viseur de Lille et de Rennes.

Le Stade Rennais va-t-il devenir le réservoir officiel des anciens nantais. Après Ludovic Blas, Quentin Merlin et Valentin Rongier, le Stade Rennais cible un autre joueur du FC Nantes au mercato . Il faudrait toutefois qu’il y ait une transaction directe entre les deux clubs voisins d’une centaine de kilomètres, puisque le joueur en question est un titulaire actuel du FC Nantes.

Il s’agit de Louis Leroux, qui a explosé avec les Canaris la saison dernière. Très à l’aise dans le coeur du jeu comme dans le couloir gauche, il rend pour le moment service au poste de latéral gauche. Avec à chaque fois, un bon placement et de la justesse technique, ce qui en fait une arme adorée par Luis Castro.

Kita prêt à dire oui à des ventes

Mais aussi un joueur désiré par deux clubs de Ligue 1 pour le prochain marché des transferts. Selon les informations de Média Foot, Louis Leroux est en effet ciblé par Rennes et Lille, deux clubs qui estiment que son potentiel est susceptible de l’emmener encore plus haut que la lutte pour le maintien avec le FC Nantes. Waldemar Kita a fait savoir qu’il n’hésiterait désormais plus à vendre ses meilleurs jeunes joueurs pour financer le fonctionnement de son club.

Avec un contrat jusqu’en 2028, Louis Leroux est encore confortablement installé à la Beaujoire et n’a émis aucun désir de partir pour le moment. Mais l’international français espoirs commence à marquer les esprits en Ligue 1. A tel point que sa valeur est annoncée à 9 millions d’euros sur les sites spécialisés. Nul doute que, si jamais Nantes venait à ouvrir la porte, ce serait pour un montant bien supérieur. Surtout à la vue des moyens financiers des prétendants cités.

Il reste à savoir si une telle arrivée serait digérée à Rennes, où les venues de Merlin et Rongier ont été difficilement acceptées. Même si avec le temps et les nombreux problèmes des « Rouge et Noir », ce recrutement des anciens nantais est passé au second plan.