ICONSPORT_273649_0286

Rennes suit le Nantais Louis Leroux

Mercato24 oct. , 18:00
parGuillaume Conte
0
Les jeunes joueurs du FC Nantes font saliver les clubs plus riches de Ligue 1. C'est le cas de Louis Leroux, qui est entré dans le viseur de Lille et de Rennes.
Le Stade Rennais va-t-il devenir le réservoir officiel des anciens nantais. Après Ludovic Blas, Quentin Merlin et Valentin Rongier, le Stade Rennais cible un autre joueur du FC Nantes au mercato. Il faudrait toutefois qu’il y ait une transaction directe entre les deux clubs voisins d’une centaine de kilomètres, puisque le joueur en question est un titulaire actuel du FC Nantes.
Il s’agit de Louis Leroux, qui a explosé avec les Canaris la saison dernière. Très à l’aise dans le coeur du jeu comme dans le couloir gauche, il rend pour le moment service au poste de latéral gauche. Avec à chaque fois, un bon placement et de la justesse technique, ce qui en fait une arme adorée par Luis Castro.

Kita prêt à dire oui à des ventes

Mais aussi un joueur désiré par deux clubs de Ligue 1 pour le prochain marché des transferts. Selon les informations de Média Foot, Louis Leroux est en effet ciblé par Rennes et Lille, deux clubs qui estiment que son potentiel est susceptible de l’emmener encore plus haut que la lutte pour le maintien avec le FC Nantes. Waldemar Kita a fait savoir qu’il n’hésiterait désormais plus à vendre ses meilleurs jeunes joueurs pour financer le fonctionnement de son club.

Lire aussi

Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le chocRennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc
Laurent Blanc en finale pour entraîner Rennes !Laurent Blanc en finale pour entraîner Rennes !
Avec un contrat jusqu’en 2028, Louis Leroux est encore confortablement installé à la Beaujoire et n’a émis aucun désir de partir pour le moment. Mais l’international français espoirs commence à marquer les esprits en Ligue 1. A tel point que sa valeur est annoncée à 9 millions d’euros sur les sites spécialisés. Nul doute que, si jamais Nantes venait à ouvrir la porte, ce serait pour un montant bien supérieur. Surtout à la vue des moyens financiers des prétendants cités.
Il reste à savoir si une telle arrivée serait digérée à Rennes, où les venues de Merlin et Rongier ont été difficilement acceptées. Même si avec le temps et les nombreux problèmes des « Rouge et Noir », ce recrutement des anciens nantais est passé au second plan. 
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

ICONSPORT_271638_0124
PSG

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Fil Info

18:45
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
18:30
OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi
17:30
PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable
17:06
Au-dessus de l’OM et du PSG, Strasbourg bluffe l’OL
16:50
L2 : Le match Bastia - Laval reporté
16:30
OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche
16:00
0 match avec le PSG mais il affole le mercato
15:30
Le Real promet de faire taire Lamine Yamal

Derniers commentaires

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Le prix de Kvara donc...

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

L'Arabie Saoudite c’est comme le Qatar il s'achète une image internationale en investissant dans le sport, mais en réalité le sport n’est pas une finalité mais juste un moyen. Le problème est qu’ils ont beaucoup d'argent et ils considèrent qu’il leur suffit de payer pour reussir.... mais on voit que les joueurs ne viennent en AS que pour l'argent, après ils reviennent en Europe pour rejouer au football....car ils ́e trouvent ni le plaisir de jouer ni l'engouement des supporters européens 😀😀😀

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

C’est un vrai psycho-rigide mais les résultats sont là et bien au dessus de ce qui était attendu donc… 😝🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Kesk’elle a la,Sardine, anxieuse ? 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

Pour Tolisso et l'EdF, je pense que c'est bouché ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading