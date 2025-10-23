ICONSPORT_240322_0015

Laurent Blanc en finale pour entraîner Rennes !

Rennes23 oct. , 11:30
parCorentin Facy
1
L’avenir d’Habib Beye ne tient plus qu’à un fil au Stade Rennais après le match nul concédé à domicile contre l’AJ Auxerre dimanche (2-2). Laurent Blanc fait partie des deux candidats pour lui succéder.
Conforté à son poste d’entraîneur du Stade Rennais à l’intersaison après avoir sauvé le club breton de la relégation la saison dernière, Habib Beye n’a plus vraiment le vent en poupe du côté du Roazhon Park. Les mauvais résultats s’enchaînent et le match nul concédé à domicile contre l’AJ Auxerre ce dimanche pourrait être celui de trop pour les dirigeants rennais. Reste à trouver le coach idéal pour prendre la place de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Le nom de Thiago Motta est évoqué avec insistance et fait rêver pas mal de monde en Bretagne.
La réalité est toutefois un peu différente car selon Mohamed Toubache-Ter, l’ancien entraîneur de Bologne et de la Juventus Turin ne fait pas partie des deux pistes les plus chaudes du club breton. Comme indiqué par ailleurs, le coach belge Philippe Clément est en bonne position dans l’esprit des dirigeants du Stade Rennais. L’ancien technicien de l’AS Monaco serait en finale… contre Laurent Blanc pour devenir le prochain entraîneur des Rouge et Noir. Sans club depuis son départ d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, l’ancien entraîneur des Bleus, du PSG ou encore de l’OL est perçu par la direction du Stade Rennais comme une alternative fiable et crédible à Habib Beye pour reprendre l’équipe.

Une option loin de faire l’unanimité chez les supporters rennais, chez qui l’on constate que Laurent Blanc reste sur plusieurs échecs avec des résultats décevants et un jeu globalement limité. La question est maintenant de savoir si Habib Beye aura encore une dernière cartouche pour sauver sa peau ou si son avenir est quoi qu’il arrive scellé. Neuvième du classement, le club breton accueille l’OGC Nice dimanche à 17h15 dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un match que Habib Beye devra impérativement gagner s’il veut avoir ne serait-ce qu’une infime chance de sauver son poste.
1
Derniers commentaires

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Les latéraux se régalent au PSG, avec des permutations assez dingues. Hakimi est souvent aux avant-postes, et le but de Nuno à Leverkusen, c'est quand même Vitinha qui est descendu jouer les arrières gauches et qui adresse une passe dans la profondeur à son "véritable" arrière gauche :-)) Ca ne remet pas en cause les qualités extraordinaires de NM, mais il faut quand même avoir l'équipe adéquate pour les mettre autant en valeur.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Boulleau est juste insupportable et parle bcp trop. Mais franchement, je ne vois aucun scandale arbitral hier.

Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

C'est toujours intéressant d'avoir ces analyses venant de l'étranger.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

C'est pourtant très mesuré comme propos, et totalement fondé sur le fond.

L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

Pour moi c'est la défaite de De Zerbi, il aurait du sortir immédiatement Emmerson Palmieri dès son carton jaune, Vermeeren et Greenwood n'aurait pas du sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

