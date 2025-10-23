Laurent Blanc en finale pour entraîner Rennes !

L’avenir d’Habib Beye ne tient plus qu’à un fil au Stade Rennais après le match nul concédé à domicile contre l’AJ Auxerre dimanche (2-2). Laurent Blanc fait partie des deux candidats pour lui succéder.

Conforté à son poste d’entraîneur du Stade Rennais à l’intersaison après avoir sauvé le club breton de la relégation la saison dernière, Habib Beye n’a plus vraiment le vent en poupe du côté du Roazhon Park. Les mauvais résultats s’enchaînent et le match nul concédé à domicile contre l’AJ Auxerre ce dimanche pourrait être celui de trop pour les dirigeants rennais. Reste à trouver le coach idéal pour prendre la place de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Le nom de Thiago Motta est évoqué avec insistance et fait rêver pas mal de monde en Bretagne.

La réalité est toutefois un peu différente car selon Mohamed Toubache-Ter, l’ancien entraîneur de Bologne et de la Juventus Turin ne fait pas partie des deux pistes les plus chaudes du club breton. Comme indiqué par ailleurs, le coach belge Philippe Clément est en bonne position dans l’esprit des dirigeants du Stade Rennais. L’ancien technicien de l’AS Monaco serait en finale… contre Laurent Blanc pour devenir le prochain entraîneur des Rouge et Noir. Sans club depuis son départ d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, l’ancien entraîneur des Bleus, du PSG ou encore de l’OL est perçu par la direction du Stade Rennais comme une alternative fiable et crédible à Habib Beye pour reprendre l’équipe.

Une option loin de faire l’unanimité chez les supporters rennais, chez qui l’on constate que Laurent Blanc reste sur plusieurs échecs avec des résultats décevants et un jeu globalement limité. La question est maintenant de savoir si Habib Beye aura encore une dernière cartouche pour sauver sa peau ou si son avenir est quoi qu’il arrive scellé. Neuvième du classement, le club breton accueille l’OGC Nice dimanche à 17h15 dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un match que Habib Beye devra impérativement gagner s’il veut avoir ne serait-ce qu’une infime chance de sauver son poste.