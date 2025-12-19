Rennes part au combat contre Chelsea

Rennes se fait attaquer pour son prometteur défenseur central Jérémy Jacquet, qui crève l'écran à seulement 20 ans. Chelsea fait le forcing mais le club breton entend bien résister encore un peu.

Dans un mouvement inattendu, Rennes avait décidé de couper court au prêt de Jérémy Jacquet à Clermont la saison passée. Le grand défenseur central (1,90 m) était parti pour disputer la saison en Ligue 2 du côté de l’Auvergne, mais il a été rappelé avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de touche. Une bonne opération pour le joueur comme le club breton, puisque le natif de Bondy (93) a oeuvré pour la remontée de son équipe après le mercato

Cette saison encore, il est un titulaire des « Rouge et Noir » et sa valeur marchande grimpe en flèche. Il est désormais estimé à 20 millions d’euros, et son niveau de performance, sa régularité et sa qualité de relance à seulement 20 ans font saliver Chelsea. Le club londonien ne s’en cache plus il a envie de passer à l’action et faire venir l’international U21 tricolore.

Selon Le Parisien , les Blues sont déjà venus l’observer plusieurs fois, et figurent parmi les plus pressants pour le faire venir. Chelsea veut couper l’herbe sous le pied à tout le monde et compte faire une offre en janvier pour s’offrir ses services. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club breton, Jacquet a encore le temps de voir venir. Et s’il n’obtient pas de bon de sortie en janvier, ce sera alors très certainement pour la fin de la saison.

C’est sur ce point que Rennes compte bien résister. L’idée est de repousser les assauts insistants de Chelsea et de conserver son défenseur central concentré encore six mois, avant de le vendre en fin de saison. Vus les courtisans, il sera de toute façon difficile de résister, mais le pensionnaire du Roazhon Park est persuadé que, sportivement comme financièrement, il va falloir dire non à Chelsea pour garder son défenseur central encore quelques mois supplémentaires.