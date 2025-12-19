ICONSPORT_279190_0007

Rennes part au combat contre Chelsea

Mercato19 déc. , 17:40
parGuillaume Conte
0
Rennes se fait attaquer pour son prometteur défenseur central Jérémy Jacquet, qui crève l'écran à seulement 20 ans. Chelsea fait le forcing mais le club breton entend bien résister encore un peu.
Dans un mouvement inattendu, Rennes avait décidé de couper court au prêt de Jérémy Jacquet à Clermont la saison passée. Le grand défenseur central (1,90 m) était parti pour disputer la saison en Ligue 2 du côté de l’Auvergne, mais il a été rappelé avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de touche. Une bonne opération pour le joueur comme le club breton, puisque le natif de Bondy (93) a oeuvré pour la remontée de son équipe après le mercato.
Cette saison encore, il est un titulaire des « Rouge et Noir » et sa valeur marchande grimpe en flèche. Il est désormais estimé à 20 millions d’euros, et son niveau de performance, sa régularité et sa qualité de relance à seulement 20 ans font saliver Chelsea. Le club londonien ne s’en cache plus il a envie de passer à l’action et faire venir l’international U21 tricolore. 
Selon Le Parisien, les Blues sont déjà venus l’observer plusieurs fois, et figurent parmi les plus pressants pour le faire venir. Chelsea veut couper l’herbe sous le pied à tout le monde et compte faire une offre en janvier pour s’offrir ses services. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club breton, Jacquet a encore le temps de voir venir. Et s’il n’obtient pas de bon de sortie en janvier, ce sera alors très certainement pour la fin de la saison.
C’est sur ce point que Rennes compte bien résister. L’idée est de repousser les assauts insistants de Chelsea et de conserver son défenseur central concentré encore six mois, avant de le vendre en fin de saison. Vus les courtisans, il sera de toute façon difficile de résister, mais le pensionnaire du Roazhon Park est persuadé que, sportivement comme financièrement, il va falloir dire non à Chelsea pour garder son défenseur central encore quelques mois supplémentaires.

0
Derniers commentaires

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Oui mais le niveau affiché contre Lorient et Auxerre était affreux. Et contre le PFC on menait 3 à 0

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Quelle scoumoune

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Ces coupes n'ont pas la même valeur .Pourquoi la même valeur de point?

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

T'y t'y connais en kleenex le puceau

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Tout ceci est très constructif… et surtout d'une nullité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

