Rennes : Quentin Merlin claque la porte

Coup de sang à Rennes, où Quentin Merlin n'apprécie pas d'avoir perdu son statut de titulaire et regarde ailleurs en vue du mercato hivernal.

Le Stade Rennais va beaucoup mieux sur ces deux derniers mois, mais certains joueurs ont fait les frais de ces changements. S’il a beaucoup été question des cadres relégués au second rang comme Ludovic Blas et Seko Fofana, un autre joueur a beaucoup perdu. Son attitude n’est pas remise en cause, mais Quentin Merlin a été victime du nouveau positionnement très efficace de Mousa Al-Tamari.

Al-Tamari fait une victime à Rennes

Grâce à son coffre énorme, le Jordanien est présent dans tout le couloir, que ce soit pour défendre même si c’est parfois maladroit, que pour attaquer et provoquer des contres ravageurs. Ou être à l’affût des erreurs adverses comme ce fut le cas contre Brest avec la double boulette de Kenny Lala.

Dans ce nouveau dispositif, Quentin Merlin a quasiment disparu. L’ancien marseillais, titulaire indiscutable en première partie de saison, est relégué comme remplaçant, ou dépanne à droite. Sa dernière titularisation remonte au match gagné au Paris FC, le 7 novembre dernier.

Et selon Foot Mercato, cette situation lui pèserait au point d’envisager un départ cet hiver. L’ancien nantais ne digère pas cette nouvelle situation et regarde désormais ailleurs. Ce serait un départ surprise pour l’ancien international espoirs, acheté 13 ME par Rennes l’été dernier. Merlin pourrait bien atterrir en Angleterre, où il est assez apprécié.

Cela même si son entourage, comme le précise le média spécialisé, l’incite à prendre son temps avant de prendre une décision précipitée, et de voir comment évolue la saison du Stade Rennais. Le mois de janvier pourrait en tout cas provoquer ce départ inattendu d’un joueur qui avait su faire oublier son passé nantais avec son abattage et ses passes décisives en début de saison.