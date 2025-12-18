ICONSPORT_279828_0009

Rennes : Quentin Merlin claque la porte

Rennes18 déc. , 17:20
parGuillaume Conte
0
Coup de sang à Rennes, où Quentin Merlin n'apprécie pas d'avoir perdu son statut de titulaire et regarde ailleurs en vue du mercato hivernal.
Le Stade Rennais va beaucoup mieux sur ces deux derniers mois, mais certains joueurs ont fait les frais de ces changements. S’il a beaucoup été question des cadres relégués au second rang comme Ludovic Blas et Seko Fofana, un autre joueur a beaucoup perdu. Son attitude n’est pas remise en cause, mais Quentin Merlin a été victime du nouveau positionnement très efficace de Mousa Al-Tamari.

Al-Tamari fait une victime à Rennes

Grâce à son coffre énorme, le Jordanien est présent dans tout le couloir, que ce soit pour défendre même si c’est parfois maladroit, que pour attaquer et provoquer des contres ravageurs. Ou être à l’affût des erreurs adverses comme ce fut le cas contre Brest avec la double boulette de Kenny Lala.
Dans ce nouveau dispositif, Quentin Merlin a quasiment disparu. L’ancien marseillais, titulaire indiscutable en première partie de saison, est relégué comme remplaçant, ou dépanne à droite. Sa dernière titularisation remonte au match gagné au Paris FC, le 7 novembre dernier.
Et selon Foot Mercato, cette situation lui pèserait au point d’envisager un départ cet hiver. L’ancien nantais ne digère pas cette nouvelle situation et regarde désormais ailleurs. Ce serait un départ surprise pour l’ancien international espoirs, acheté 13 ME par Rennes l’été dernier. Merlin pourrait bien atterrir en Angleterre, où il est assez apprécié.
Cela même si son entourage, comme le précise le média spécialisé, l’incite à prendre son temps avant de prendre une décision précipitée, et de voir comment évolue la saison du Stade Rennais. Le mois de janvier pourrait en tout cas provoquer ce départ inattendu d’un joueur qui avait su faire oublier son passé nantais avec son abattage et ses passes décisives en début de saison.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 17:30
Rennes
17:30
Les Sables
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 20:00
Il a refusé le PSG, maintenant il pleure
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:40
L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise
18 déc. , 19:20
ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading