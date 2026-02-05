Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

En fin de contrat avec le PSG dans un an et demi, Luis Enrique est la priorité absolue du FC Barcelone pour l’été 2027. Le club catalan rêve de l’entraîneur parisien pour l’après-Hansi Flick.

Luis Enrique est définitivement entré dans l’histoire du Paris Saint-Germain l’an dernier en réalisant une saison exceptionnelle, ponctuée par le sacre en Ligue des Champions. Homme fort du projet parisien depuis son arrivée au club il y a deux ans et demi, l’ex-sélectionneur de l’Espagne n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2027 avec le PSG. Un élément qui suscite des inquiétudes en interne, où l’on commence à se demander s’il ne faut pas envisager l’avenir sans Luis Enrique. Pour la saison à venir, il semble acté que le technicien de 55 ans sera toujours présent.

Rien ne dit en revanche que Luis Enrique prolongera son aventure au-delà de 2027. A ce propos, la presse espagnole ne lâche rien quant à l’intérêt du FC Barcelone pour son ancien entraîneur. El Gol Digital va même plus loin et affirme que Luis Enrique est la priorité absolue du club catalan pour la saison 2027-2028. Et pour cause, cette date n’est pas anodine puisque l’actuel entraîneur du Barça, à savoir Hansi Flick, est lui aussi en fin de contrat dans un an et demi.

Barcelone veut Luis Enrique en 2027-2028

Le média espagnol affirme qu’au sein de la direction sportive barcelonaise, la priorité absolue pour la succession de l’Allemand est Luis Enrique. Cet intérêt n’est pas nouveau, mais il semble s’intensifier au fil des mois, le Barça ayant de plus en plus la certitude que Hansi Flick ne prolongera pas au-delà de son contrat actuel. « Au Barça, on pense déjà à l'avenir, et le nom de Luis Enrique commence à s'imposer. Face aux interrogations concernant le projet de Hansi Flick, l'éventualité de recruter l'actuel entraîneur du PSG est de plus en plus envisagée » confirment nos confrères espagnols.

Une information qui ne manquera pas de susciter de l’inquiétude au Paris Saint-Germain, où Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi savent à présent qu’il va devenir urgent de trouver un accord avec Luis Enrique pour une prolongation de contrat. Cela ne semble en revanche pas inquiéter l’entraîneur parisien pour l’instant qui, au contraire, semble plutôt vouloir garder toutes les portes ouvertes pour son avenir. Un dossier à suivre de près dans les mois qui viennent alors que Barcelone n’a jamais cessé de convoiter Luis Enrique et encore moins depuis la saison historique de ce dernier avec le PSG en 2024-2025.