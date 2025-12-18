OM, Rennes, bagarre générale pour un prodige marocain

Malgré un potentiel certain, Reda Belahyane ne parvient pas à s’imposer à la Lazio Rome. L’international marocain est dans le viseur de plusieurs clubs européens dont l’OM et le Stade Rennais.

Vendu par Nice au Hellas Vérone en janvier 2024, Reda Belahyane a fait du chemin en Série A. L’international marocain (1 sélection) a réalisé douze mois de qualité avant de signer à la Lazio Rome pour 9,5 millions d’euros. Un deal qui ressemblait à une opération gagnant-gagnant mais pour l’instant, le joueur de 21 ans peine à s’imposer sous les ordres de Maurizio Sarri. C’est peu de le dire puisqu’il n’a pour l’instant débuté aucun match de Série A en 2025-2026.

Un début de saison difficile pour Reda Belahyane, qui pourrait faire ses valises au mois de janvier, en quête d’un temps de jeu plus important ailleurs. En Série A, sa cote reste belle puisque le Côme de Cesc Fabregas est intéressé par son profil comme nous l’apprend Africa Foot. Mais le site spécialisé explique que par ailleurs, deux autres clubs sont sur les rangs et ils se situent… en France. En effet, l’Olympique de Marseille ainsi que le Stade Rennais suivent également de près la situation de Reda Belahyane dans l’optique du mercato hivernal.

Reda Belahyane intéresse l'OM et Rennes

Roberto De Zerbi ne dirait pas non à l’arrivée d’un joueur au profil plus technique que ce dont il dispose au sein de son effectif. Un prêt avec option d’achat du joueur marocain pourrait être intéressant pour Marseille, bien que les solutions ne manquent pas pour le technicien italien dans ce secteur de jeu avec Hojbjerg, Kondogbia, Vermeeren, O’Riley, Bakola ou encore Nadir. De son côté, Habib Beye ne cracherait pas non plus sur un joueur de ce profil.

R. Belahyane France • Âge 21 • Milieu Serie A Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 1 Jaune Rouge 0