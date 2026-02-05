L’Europe n’en veut plus, Cristiano Ronaldo appelle Messi à l'aide

ICONSPORT_277087_0151 (1)

Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement avec Al-Nassr après sa grève en fin de mercato. Mais l’international portugais souhaite toujours quitter l’Arabie Saoudite l’été prochain. Un rebond en Europe semble néanmoins improbable.
L’Arabie Saoudite a connu quelque remous lors de ce mois de janvier avec plusieurs stars mécontentes de leur sort. Karim Benzema a d’abord poussé un énorme coup de gueule, jugeant très insuffisante voire irrespectueuse l’offre de prolongation de contrat transmise par Al-Ittihad. L’ancienne légende du Real Madrid a par conséquent changé de club et a rejoint le géant de la Saudi Pro League Al-Hilal.
Un transfert qui a rendu fou un certain… Cristiano Ronaldo, lequel estime que le PIF, qui détient les quatre plus gros clubs saoudiens, privilégie clairement Al-Hilal au détriment de son club d’Al-Nassr, qui n’a pas été autorisé à recruter cet hiver. En colère, le Portugais a fait grève durant plusieurs jours avant de finalement reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine. Cela ne change rien à son envie de quitter l’Arabie Saoudite à la fin de la saison selon ESPN.
Le média est catégorique, affirmant que CR7 demandera son départ en juin prochain alors que son contrat avec Al-Nassr court jusqu’en juin 2027. Nos confrères ajoutent qu’une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros existe dans le contrat de Cristiano Ronaldo afin de faciliter un futur transfert. En Europe ? Cela est peu probable d’après ESPN, qui doute fortement qu’un club européen prenne le risque de payer si cher pour un attaquant de 41 ans.

Un retour en Europe semble impossible

L’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait par conséquent s’écrire… aux Etats-Unis. La Major League Soccer est aujourd’hui la piste la plus crédible pour l’avenir de Cristiano Ronaldo, lequel pourrait donc retrouver Lionel Messi. La question est maintenant de savoir si un club américain aura l’envie et les moyens financiers d’attirer l’ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus Turin ou encore de Manchester United.
L’Arabie Saoudite ne se laissera de son côté pas faire et espère bien convaincre l’un de ses ambassadeurs de rester en Saudi Pro League. Une offre de prolongation avec une revalorisation salariale pourrait être transmise à la légende portugais pour la retenir. Mais l’épisode de cet hiver semble marquer une vraie cassure entre Cristiano Ronaldo et l’Arabie Saoudite, malgré la belle histoire qui durait maintenant depuis janvier 2023.

