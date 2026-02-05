L’OL a enchaîné mercredi face à Laval son 11e succès de suite toutes compétitions confondues. Une vraie satisfaction pour Paulo Fonseca, qui risque toutefois d’avoir quelques problèmes de riche à l’avenir.

Mieux armé pour bien figurer dans toutes les compétitions avec les arrivées d’Endrick, de Noah Nartey et de Roman Yaremchuk lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a validé mercredi soir son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Laval (2-0). Un succès poussif mais précieux pour l’OL, qui souhaite soulever un titre en fin de saison et qui a encore toutes ses chances en Coupe de France et en Europa League. Paulo Fonseca a maintenant un effectif plus fourni pour essayer de jouer sur tous les tableaux avec trois recrues hivernales mais aussi avec les retours à venir de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah d’ici quelques semaines.

Un embouteillage en attaque à l'OL ?

Attention tout de même à l’embouteillage dans le secteur offensif, une vraie crainte soulevée par Daniel Riolo. Sur les sondes de RMC, le journaliste s’est posé une vraie question : comment l’entraîneur de l’OL va-t-il réussir à faire jouer Sulc, Endrick et Fofana en même temps sans oublier l’excellent Moreira, déterminant pour Lyon depuis l’automne ? Un gros casse-tête en prévision pour l’ex-entraîneur du LOSC selon l’éditorialiste de l’After Foot.

« C’est bien de récupérer Malick Fofana, mais quand tu as une équipe qui tourne comme l’OL tourne en ce moment… Mais avant qu’il se mette dans le rythme, il va falloir du temps. Le système de jeu a un peu changé par rapport à quand Fofana était là. Il va falloir que Paulo Fonseca trouve une solution pour faire jouer Sulc, Endrick et Fofana en même temps. Je n'ai pas l’impression que ce soit très simple au vu des dernières sorties de l’OL. Je pense que ça va être un peu un casse-tête » a d'abord lancé le journaliste sur RMC avant de poursuivre.

« En plus il y a Moreira qui s’est à ce point révélé. Il va y avoir un souci. Bon ou pas bon, ça reste malgré tout un casse-tête. Il y a du choix, mais il faut faire les bons choix donc ça reste un casse-tête » a analysé Daniel Riolo, qui a hâte de voir quels seront les choix de Paulo Fonseca quand tout le monde sera opérationnel. Les supporters de l’OL ne se plaindront pas, eux, du nombre de solutions à la disposition de l’entraîneur portugais quand on sait à quel point les limites de l’effectif étaient un problème au début de la saison. Un problème désormais réglé grâce à l’éclosion de certains joueurs (Sulc, Moreira), au recrutement de l’hiver (Endrick, Yaremchuk) et aux retours de blessures à venir (Fofana, Nuamah).