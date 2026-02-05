L'ASSE dégoûtée par cette recrue qui a le melon

Défenseur de 24 ans au CV déjà important avec des passages à Benfica, Watford ou encore Udinese et Braga, Joao Ferreira devait être un cadre de l’ASSE cette saison. Or, son passage est pour l’instant l’instant un échec cuisant.

L’été dernier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne n’ont pas hésité à investir lourdement pour renforcer leur équipe et ainsi viser une remontée immédiate en Ligue 1. En défense, les Verts ont notamment dépensé 3 millions d’euros pour s’offrir les services de Joao Ferreira, recruté en provenance de Watford. Le latéral droit passé par Udinese ou encore Benfica devait apporter à l’ASSE une vraie solidité et une forte expérience à un poste où Denis Appiah n’apportait pas réellement satisfaction.

« Je pense que le problème avec ce joueur n’est pas footballistique. Le souci, c’est l’état d’esprit. Il y a une forme de condescendance, de prétention » se désole le spécialiste de l’ASSE avant de poursuivre. L’histoire entre le défenseur portugais et Saint-Etienne est néanmoins en train de virer au fiasco. Exclu contre Boulogne le week-end dernier et à présent blessé à la main en raison d’un geste d’humeur, Joao Ferreira est le gros flop du mercato estival . Au-delà de ses qualités footballistiques, c’est aussi son état d’esprit qui pose question comme le relève Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert.se désole le spécialiste de l’ASSE avant de poursuivre.

Il y a une forme de condescendance, de prétention

« C’est un échec, clairement. Et pourtant, j’étais hyper enthousiaste au début. Sur les premiers matchs. Au final, c’est un mec qui n’a rien dans le coffre. On n’a pas envie de dire que sa trajectoire à l'ASSE est déjà terminée, mais elle est clairement bien entamée » analyse Joss Randall, terriblement déçu par Joao Ferreira en raison de ses prestations insuffisantes et de son état d’esprit plus que douteux. Il va pourtant falloir tenter de relancer le latéral portugais, à qui il reste trois ans de contrat dans le Forez. Une mission qui va devoir attendre pour Philippe Montanier, lequel sera privé de Joao Ferreira pour près de deux mois après sa fracture à la main contractée en marge du match contre Boulogne la semaine passée.