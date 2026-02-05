ICONSPORT_275346_0005

L'ASSE dégoûtée par cette recrue qui a le melon

ASSE05 févr. , 11:40
parCorentin Facy
0
Défenseur de 24 ans au CV déjà important avec des passages à Benfica, Watford ou encore Udinese et Braga, Joao Ferreira devait être un cadre de l’ASSE cette saison. Or, son passage est pour l’instant l’instant un échec cuisant.
L’été dernier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne n’ont pas hésité à investir lourdement pour renforcer leur équipe et ainsi viser une remontée immédiate en Ligue 1. En défense, les Verts ont notamment dépensé 3 millions d’euros pour s’offrir les services de Joao Ferreira, recruté en provenance de Watford. Le latéral droit passé par Udinese ou encore Benfica devait apporter à l’ASSE une vraie solidité et une forte expérience à un poste où Denis Appiah n’apportait pas réellement satisfaction.
L’histoire entre le défenseur portugais et Saint-Etienne est néanmoins en train de virer au fiasco. Exclu contre Boulogne le week-end dernier et à présent blessé à la main en raison d’un geste d’humeur, Joao Ferreira est le gros flop du mercato estival. Au-delà de ses qualités footballistiques, c’est aussi son état d’esprit qui pose question comme le relève Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. « Je pense que le problème avec ce joueur n’est pas footballistique. Le souci, c’est l’état d’esprit. Il y a une forme de condescendance, de prétention » se désole le spécialiste de l’ASSE avant de poursuivre.
Il y a une forme de condescendance, de prétention
« C’est un échec, clairement. Et pourtant, j’étais hyper enthousiaste au début. Sur les premiers matchs. Au final, c’est un mec qui n’a rien dans le coffre. On n’a pas envie de dire que sa trajectoire à l'ASSE est déjà terminée, mais elle est clairement bien entamée » analyse Joss Randall, terriblement déçu par Joao Ferreira en raison de ses prestations insuffisantes et de son état d’esprit plus que douteux. Il va pourtant falloir tenter de relancer le latéral portugais, à qui il reste trois ans de contrat dans le Forez. Une mission qui va devoir attendre pour Philippe Montanier, lequel sera privé de Joao Ferreira pour près de deux mois après sa fracture à la main contractée en marge du match contre Boulogne la semaine passée.

Lire aussi

L'ASSE a payé 3ME pour la pire recrue de l'ère KilmerL'ASSE a payé 3ME pour la pire recrue de l'ère Kilmer
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277598_0022
Mercato

Trop cher pour l’OL et l’OM, Boey choisit la Turquie

ICONSPORT_282264_0162
OM

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

ICONSPORT_286569_0194
OL

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

ICONSPORT_286628_0390
PSG

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Fil Info

05 févr. , 12:45
Trop cher pour l’OL et l’OM, Boey choisit la Turquie
05 févr. , 12:40
L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté
05 févr. , 12:20
« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte
05 févr. , 12:00
Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique
05 févr. , 11:20
L’Europe n’en veut plus, Cristiano Ronaldo appelle Messi à l'aide
05 févr. , 11:00
40 ME pour Fabian Ruiz, le PSG signe direct
05 févr. , 10:40
L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise
05 févr. , 10:20
Zidane priorité absolue, le Real veut piéger la France

Derniers commentaires

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Fofana va devoir fiare des bouts match pendnat au moins 1 mois avant d'être opérationel. Karabec n'a pas sa place, moreira peut jouer piston. Sulc peut jouer devant ou en 10. Bref, je ne vois pas le problème en plsu vu le calendrier, on aura besoin de tout le monde.

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Il a tout gagner avec le Barca donc non rien d'inédit pour lui

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Pour moi il vaut pas ses 35 boules ça c'est certain

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Pourquoi pas morton en MDC et tolisso en MC, sulc en MO, sur les ailes tu peux très bien mettre moreira endrick et tester fofana en faux 9 si tu tiens à le mettre à tt prix sur le terrain, ça pourrait être une très bonne surprise d'avoir un BU qui va très vite ds le dos des défenseurs et bon dribbleur devant la surface s'il faut garder le ballon et faire remonter le bloc ?!🤔

L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise

Ah ouais quand même leur attaquant a eu 9/10 parce qu’il a remporté 2 duels

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading