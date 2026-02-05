40 ME pour Fabian Ruiz, le PSG signe direct

Attentif à la situation de Vitinha, le Real Madrid garde aussi un oeil sur Fabian Ruiz dans l’optique du prochain mercato estival. Un départ de l’international espagnol ne déplairait pas à tout le monde au PSG.

Désireux de régénérer son effectif au milieu de terrain l’été prochain, le Real Madrid explore plusieurs pistes selon la presse espagnole. Le nom de Vitinha est notamment associé avec insistance au club merengue, mais il n’est pas question pour le Paris Saint-Germain de se séparer de son maître à jouer portugais. Un autre joueur du club Bleu et Rouge suscite l’intérêt du vice-champion d’Espagne en titre. A en croire ESPN, le Real Madrid est à l’affût dans le dossier Fabian Ruiz, qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2027 avec le PSG.

Contrairement au cas Vitinha qui semble inaccessible, il y a un vrai coup à jouer pour le Real avec Fabian Ruiz. D’autant que chez les observateurs, certains estiment qu’il sera temps cet été de se séparer de l’ancienne patte gauche du Napoli. C’est notamment le cas de Mohamed Faiz du Club des 5, ouvert à un départ de Fabian Ruiz si une offre comprise entre 40 et 50 millions d’euros arrive sur la table des dirigeants parisiens.

« Merci pour 2025 Fabian mais si on peut tirer 40/50M l’été prochain sur lui je signe. Du mal à l’imaginer retrouver le niveau fantastique de début 2025, 3 blessures cette saison, 30 ans en avril, fin de contrat en 2027… Le bon moment pour régénérer l’effectif » estime celui qui intervient aussi pour l’émission Hors Jeu sur Twitch avant de poursuivre.

Fabian Ruiz au Real, c'est maintenant ou jamais

« Ses 6 mois énormes de 2025 effaceront totalement le reste et on gardera que le positif, une belle histoire. Maintenant je pense qu’il faut du sang neuf et l’appel du Real pour un Espagnol reste le graal et une superbe sortie pour lui. C’est le moment idoine » analyse notre confrère. La question est maintenant de savoir si Luis Enrique sera du même avis, ce dont on peut légitiment douter.