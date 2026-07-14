Real : Tchouaméni poussé dehors, Manchester en alerte

Aurélien Tchouaméni a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid. Pour autant, le milieu de terrain français pourrait quitter le club madrilène dès cet été.

Le Real Madrid s'apprête à ouvrir un nouveau cycle dans les prochaines semaines sous la houlette de José Mourinho. Le technicien portugais a une idée très précise de la direction qu'il souhaite donner au club merengue. Plusieurs joueurs de talent ont déjà rejoint la Casa Blanca, tandis que d'autres ont été poussés vers la sortie.

Ce n'est pas le cas d'Aurélien Tchouaméni, apprécié par les dirigeants madrilènes et désireux de poursuivre l'aventure en Espagne. Mais le mercato réserve parfois des surprises, et l'ancien Bordelais pourrait finalement prendre la direction de Manchester.

Tchouaméni toujours sur le départ ?

Selon les informations du journaliste spécialiste de Manchester United Andy Mitten, rapportées dans le podcast Talk of the Devils, l'avenir de Tchouaméni est loin d'être totalement scellé :

« Lorsque j'ai parlé à quelqu'un à Madrid après la signature de son contrat, voici exactement ce qu'il m'a répondu : 'Ils pourraient quand même le vendre.' Donc, voilà. Ils pourraient toujours le récupérer. Je vais essayer d'en savoir plus.

Le joueur a évidemment tiré profit de cette situation. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur du Real Madrid bénéficie de l'intérêt de Manchester United. Manchester United s'intéressait à lui, ce qui est logique, car c'est un très bon joueur. Il est heureux à Madrid, mais si la situation change, il est ouvert à un départ à Manchester United. »

Le Real Madrid n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Pour poursuivre son recrutement, le club a besoin de générer des liquidités. Tchouaméni possède le profil d'un joueur susceptible d'être vendu tout en rapportant une somme importante aux Madrilènes.

Le milieu de terrain est toutefois pleinement concentré sur la fin de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2031, rien ne semble encore totalement fermé concernant son avenir. Et United en a bien conscience.