Le PDG de la Juventus secoue le PSG

Le PSG cherche toujours à vendre Randal Kolo Muani. Mais un accord avec la Juventus semble difficile à trouver à l'heure actuelle au vu des exigences du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais actif sur le marché des transferts. L'une des principales missions des dirigeants parisiens est désormais de dégraisser l'effectif. Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan. Lee Kang-in va suivre en s'engageant avec l'Atlético de Madrid. Ibrahim Mbaye souhaite également quitter le club, tout comme Randal Kolo Muani.

Ce dernier ne fait plus partie des plans de Luis Enrique depuis longtemps, mais le PSG n'a pas l'intention de brader l'international français, courtisé par la Juventus. Une position qui commence à agacer les dirigeants turinois.

La Juve perd patience avec le PSG

Dans des propos rapportés par Sky Italia, Giovanni Carnevali, directeur général de la Juventus, a en effet exprimé son agacement face aux exigences du Paris Saint-Germain, jugées trop élevées pour Randal Kolo Muani.

« Les demandes sont trop élevées. Soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions d'euros. Aujourd'hui, il est facile d'acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés. »

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Le PSG ne compte pas revoir ses exigences à la baisse, mais s'expose désormais au risque de voir la Juventus mettre un terme aux discussions et se tourner vers une autre piste. Les dirigeants parisiens savent toutefois que Randal Kolo Muani conserve une belle cote sur le marché et qu'il pourrait recevoir d'autres offres au cours des prochaines semaines.

Les négociations entre Paris et Turin devraient donc se poursuivre, même si les positions restent éloignées. La tension monte autour de l'attaquant français, qui n'a pas pleinement convaincu lors de son prêt à Tottenham la saison dernière. La Juventus espère en profiter pour réaliser une bonne affaire, mais le PSG ne semble pas disposé à céder.