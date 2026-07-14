L'arbitre de France-Espagne, la FIFA chasse les polémiques

La demi-finale de Coupe du monde entre la France et l'Espagne devrait permettre de faire place à du jeu plutôt qu'à des accrochages. L'arbitre original désigné pour cette rencontre est une garantie anti-polémiques aux yeux de la FIFA.

Avec l’apparition de la VAR, les diffusions d’actions sous tous les angles, les nouveaux règlements et les interprétations, les choix des arbitre font désormais l’objet de contestations quasiment systématiques. Des nations protégées, un combat contre l’anti-jeu qui se fait à la carte, une utilisation de la VAR sujette à discussion, les débats sont nombreux et deviennent de plus en plus virulent au fut et à mesure que les tours passent.

Un arbitre du Salvador totalement neutre

Le match entre la France et le Paraguay a choqué tout le monde, devant la passivité de l’arbitre face au comportement des Sud-Américains qui ont pu se permettre tout ce qu’ils voulaient sans avoir le moindre avertissement. L’impunité de l’Argentine, sur les décisions arbitrales ou l’anti-jeu, étonne aussi beaucoup, sauf les adeptes du complot regroupant Lionel Messi, Gianni Infantino, Donald Trump et son ami Gerardo Milei.

Concernant le match entre la France et l’Espagne, cela ne devrait pas tourner au pugilat, les deux équipes étant plus reconnues pour leur qualité de jeu que pour leur agressivité. La FIFA a décidé de nommer Ivan Barton pour diriger cette rencontre. Un arbitre d’Amérique Centrale, alors que le choix de mettre un officiel européen était possible en raison d’un choc entre deux nations du même continent. Mais le Salvadorien possède des qualités qui lui ont permis de séduire l’instance mondiale, tout en essayant d’éviter les polémiques pour ce match qui sera forcement suivi par tous les passionnés de football.

Ivan Barton a en effet l’avantage de ne pas avoir d’historique avec les deux nations, puisqu’il n’a jamais arbitré l’Espagne ou la France, si ce n’est un match des JO par le passé. La FIFA vante son style « autoritaire mais calme », et qui aime discuter avec les joueurs avant de sanctionner, tout en étant strict sur l’anti-jeu et l’application des nouvelles règles. Il a d’ailleurs été le premier à sévir de manière spectaculaire en donnant un carton rouge direct à un joueur paraguayen, coupable de s’être adressé à un adversaire en se couvrant la bouche. Un profil complet et posé pour un match qui s’annonce tout de même moins difficile à arbitrer que le Argentine-Angleterre du lendemain. Cette rencontre sera dirigée par l’Américain Ismail Elfath.