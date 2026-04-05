Real : Rudiger s'énerve sur Camavinga, ça sent la fin

Ce samedi, le Real Madrid a perdu en Liga sur la pelouse de Majorque et a dit adieu au titre. Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques en Espagne.

Le Real Madrid a probablement laissé filer le titre en Liga suite à sa défaite contre Majorque. La performance collective des Merengue a une nouvelle fois été décevante. Inquiétant à l’approche de la double confrontation face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. S’il y a un joueur qui n’échappe pas aux critiques au sein du club, c’est Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français traverse une période difficile, et un départ à la fin de la saison est désormais envisagé.

Camavinga en pleine tempête à Madrid

Dans Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Tomás Roncero n’a pas manqué d’exprimer sa colère envers l’ancien joueur du Stade Rennais, dont il juge l’attitude inacceptable. Pendant la rencontre, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen ont également reproché certaines erreurs à Camavinga, un moment que Roncero n’a pas laissé passer :

« Le repli sur le but m’a beaucoup irrité. Camavinga qui revient au pas de course, retombant encore dans ses vieux travers comme si de rien n’était… Ce n’est pas étonnant que Rüdiger se soit énervé. Le problème, c’est que Camavinga est là depuis trois ans et a remporté des Ligues des champions en étant titulaire. Ce n’est pas un gamin en phase de progression. Il faut lui dire qu’il ne passe pas le contrôle technique. »

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À noter que Camavinga ne manquera pas de prétendants en cas de départ du Real Madrid l’été prochain. Le PSG se serait d’ailleurs déjà positionné sur son dossier. Mais avant cela, le milieu de terrain devra élever son niveau de jeu, car l’équipe de France attend des joueurs à 100 % et il n’est pas certain que Didier Deschamps apprécie ses prestations récentes.