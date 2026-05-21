1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

McCourt prépare la vente de l’OM. Les indices commencent à pleuvoir sur la volonté du propriétaire américain de stopper les excès et les pertes financières, et de céder le club à de nouveaux investisseurs.

L’Olympique de Marseille a débuté un virage à 180 degrés après le cuisant échec de cette saison. Et ce pourrait bien ne pas être simplement une énième refonte du club, mais bien le début d’une nouvelle ère, avec le changement de propriétaire en toile de fond. En effet, pour la première fois depuis bien longtemps, Frank McCourt a décidé de prendre les choses en mains du début à la fin du processus de l’intersaison. Lassé par le mode de gouvernance de Pablo Longoria qui faisait du mercato son passe-temps favori, l’homme d’affaire américain a mis un gestionnaire à la tête du club avec Stéphane Richard.

McCourt, la porte à une vente est grande ouverte

Autre nouveauté encore plus importante, il a ouvert la porte à de nouveaux actionnaires, et fait des demandes financières claires à son nouveau dirigeant. Comme l’expliquait L’Equipe récemment, c’est une somme de 100 millions d’euros qui doit être trouvée pour alimenter les caisses et éviter à l’OM de creuser encore son déficit. Pour cela, il faudra vendre, même si Stéphane Richard est aussi parti ces derniers jours chercher de l’argent en Côte d’Ivoire, pays et sponsor du club provençal amené à prolonger son partenariat pour les trois prochaines saisons.

L’OM a besoin de vendre pour faire évoluer un déficit structurel qui lasse de plus en plus Frank McCourt. Les ventes de joueurs doivent prouver que Marseille ne fait pas qu'acheter sur le marché. Le propriétaire américain attend cela pour arrêter de combler le trou de sa poche chaque été, mais aussi pour mettre un terme aux menaces de la DNCG et de l’UEFA sur sa gestion ruineuse.

Et en toile de fond, une vente du club n’est plus taboue dans l’entourage du businessman de Boston selon Sport. Il a récemment ouvert le capital à des investisseurs extérieurs pour la première fois, et a valorisé l’OM à 1,2 milliard d’euros, histoire de faire comprendre que tout avait un prix. Même exagéré. Mais surtout, en plaçant Stéphane Richard à la tête du club pour épurer les comptes et faire cesser la gabegie, McCourt veut clairement montrer que l’Olympique de Marseille est un club qu’il est possible de gérer comme une entreprise qui doit s’approcher de l’équilibre financier. Le meilleur moyen de rendre le club attractif pour une cession.