Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

Pressenti pour devenir le nouvel entraineur de l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio ne fait pas l'unanimité chez les observateurs. Pour Christophe Dugarry, il n'a peut-être pas les épaules pour assumer un tel poste, contrairement à Christophe Galtier.

En fin de contrat avec le LOSC dans les prochaines semaines, Bruno Genesio ne rempilera pas chez les Dogues. Forcément, un entraineur avec une telle expérience de la Ligue 1 et des joutes européennes, aussi bien en Ligue des champions qu'en Ligue Europa intéresse fortement l' Olympique de Marseille . Aux dernières nouvelles, il est d'ailleurs le candidat favori pour récupérer le poste de Habib Beye dans les prochaines semaines. Si pour les dirigeants phocéens, le choix est cohérent au vue de son background dans le football français, pour certains observateurs comme Christophe Dugarry, il y a probablement mieux à aller chercher ailleurs. Chez Christophe Galtier par exemple.

Dugarry préfère Galtier à Genesio

« Il l’a montré, partout où il est passé en Ligue 1, il a réussi. Donc qu’il ait la chance d'entraîner l’Olympique de Marseille, pourquoi pas. Après, ça va être une aventure, il faut qu’il se prépare. Tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire. Tu pars dans une expérience inimaginable, dans quelque chose de parfois irréel. Tout ce qu’il a pu imaginer et vivre à Lille, Lyon, ou Rennes, ça va être dix fois pire. J’ai un petit doute, est-ce qu’il a envie de transformer sa vie, et peut-être lui de se transformer un peu aussi. Parce que tu ne sors jamais d’une aventure marseillaise indemne. (...)

Est-ce que Bruno Genesio, à travers ses déclarations, quand il a dit qu’il ne voulait pas entrainer trop longtemps, est-ce que ce genre d’appréciations ou commentaires, ne démontre pas que, peut-être, il ne sera pas capable de se transformer et se hisser à ce niveau ? Quand tu vis là-bas au quotidien, et quand tu reçois les ondes que t’envoient les supporters, tout le monde… c’est quelque chose de décuplé. Je me demande s’il est vraiment prêt pour vivre ça, et l’attente qu’on peut avoir là-bas. J’ai l’impression que Christophe Galtier est un peu plus armé pour ça, parce qu’il connait le contexte », a expliqué le champion du monde 98 sur RMC.