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Kylian Mbappé

Madrid : Mbappé face à une campagne insidieuse

Kylian Mbappé05 avr. , 9:00
parMehdi Lunay
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Le Real Madrid est tombé à Majorque ce samedi malgré le retour de Kylian Mbappé dans le onze titulaire. Muet, le Français n'a pu empêcher la déroute collective des siens. Certains supporters commencent à lui imputer les difficultés du Real.
Une sortie de route très désagréable pour le Real Madrid. Les Merengue ont été battus à Majorque 2-1 samedi. Leur adversaire était pourtant relégable au coup d'envoi. Cette contre-performance offre une avance confortable au FC Barcelone en tête de la Liga. Le club entraîné par Alvaro Arbeloa enregistrait pourtant le retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ après sa blessure au genou. Le Français n'a pas marqué et n'a pas suffisamment pesé sur la rencontre.

Le Real de Mbappé, ça devient gênant

Au vu des difficultés rencontrées par tous les joueurs madrilènes, ça serait sévère de s'en prendre uniquement au capitaine des Bleus. C'est pourtant le choix réalisé par certains supporters influents du Real comme REAL MADRID FANS. Sur le réseau social X, ce compte est suivi par 1,4 million de personnes dans le monde et il n'est pas tendre avec la star française des Merengue. « Kylian Mbappé fait son retour, le Real Madrid s'incline. Franchement, j'en ai marre », a t-il posté après le match de Majorque. Des mots qui ont été aimés par plus de 2.000 internautes sur X.
Selon lui, Kylian Mbappé impacte négativement le jeu collectif du Real Madrid. Une théorie mise en avant par les détracteurs de l'ancien Parisien depuis 2 ans. Pendant la période d'indisponibilité du Français, la Maison Blanche a remporté plusieurs matchs. Elle a su éliminer Manchester City en Ligue des champions. Elle a aussi battu l'Atlético pour le retour de Mbappé, lequel n'avait disputé que 27 minutes ce jour-là. Ce raisonnement ne devrait pas mettre sous pression l'attaquant malgré tout. Avec ses 23 buts en Liga, le meilleur buteur du championnat espagnol a déjà prouvé sa valeur cette saison. Cependant, cette petite musique d'un Madrid plus fort sans Mbappé fait des émules en Espagne.
K. Mbappé

K. Mbappé

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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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