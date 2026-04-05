Madrid : Mbappé face à une campagne insidieuse

Le Real Madrid est tombé à Majorque ce samedi malgré le retour de Kylian Mbappé dans le onze titulaire. Muet, le Français n'a pu empêcher la déroute collective des siens. Certains supporters commencent à lui imputer les difficultés du Real.

Une sortie de route très désagréable pour le Real Madrid. Les Merengue ont été battus à Majorque 2-1 samedi . Leur adversaire était pourtant relégable au coup d'envoi. Cette contre-performance offre une avance confortable au FC Barcelone en tête de la Liga . Le club entraîné par Alvaro Arbeloa enregistrait pourtant le retour de Kylian Mbappé dans le onze de départ après sa blessure au genou. Le Français n'a pas marqué et n'a pas suffisamment pesé sur la rencontre.

Le Real de Mbappé, ça devient gênant

Au vu des difficultés rencontrées par tous les joueurs madrilènes, ça serait sévère de s'en prendre uniquement au capitaine des Bleus. C'est pourtant le choix réalisé par certains supporters influents du Real comme REAL MADRID FANS. Sur le réseau social X, ce compte est suivi par 1,4 million de personnes dans le monde et il n'est pas tendre avec la star française des Merengue. « Kylian Mbappé fait son retour, le Real Madrid s'incline. Franchement, j'en ai marre », a t-il posté après le match de Majorque. Des mots qui ont été aimés par plus de 2.000 internautes sur X.

Selon lui, Kylian Mbappé impacte négativement le jeu collectif du Real Madrid. Une théorie mise en avant par les détracteurs de l'ancien Parisien depuis 2 ans. Pendant la période d'indisponibilité du Français, la Maison Blanche a remporté plusieurs matchs. Elle a su éliminer Manchester City en Ligue des champions. Elle a aussi battu l'Atlético pour le retour de Mbappé, lequel n'avait disputé que 27 minutes ce jour-là. Ce raisonnement ne devrait pas mettre sous pression l'attaquant malgré tout. Avec ses 23 buts en Liga, le meilleur buteur du championnat espagnol a déjà prouvé sa valeur cette saison. Cependant, cette petite musique d'un Madrid plus fort sans Mbappé fait des émules en Espagne.