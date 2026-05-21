Vexé par Deschamps, Thauvin jure de se venger

Le RC Lens a une occasion en or de remplir son palmarès ce vendredi soir contre Nice. C'est aussi le cas d'un Florian Thauvin clairement revanchard et surmotivé.

Deuxième de Ligue 1 à six longueurs du PSG après une haute lutte, le RC Lens n’a aucun regret à avoir sur sa belle saison en championnat de France. Le club nordiste a l’occasion de marquer les esprits ce vendredi soir, à l’occasion de la finale de la Coupe de France . Ce match viendra boucler la saison de Florian Thauvin, très inspiré depuis son retour en Ligue 1, mais qui n’a pas été récompensé par un appel dans la liste de Didier Deschamps . Si le sélectionneur des Bleus possède un arsenal offensif très important, le meneur de jeu des « Sang et Or » rêvait de disputer un deuxième mondial après 2018.

Thauvin, son palmarès en club est famélique

Ce ne sera pas le cas et l’ancien joueur de l’OM compte bien prouver à toute la France qu’il méritait sa place. Selon L’Equipe, depuis qu’il a vu que le titre de champion de France n’était plus jouable, Florian Thauvin se prépare minutieusement pour cette finale au Stade de France, rêvant d’enfin compléter son palmarès, qui ne compte qu’un titre de champion de Ligue 2 avec Bastia.

« C’est un défi collectif, mais à travers lui, c’est aussi un défi individuel. Je cherche à tirer le meilleur de moi-même pour mettre fin à cette période sans trophée en club », a livré celui qui est bien sur champion du monde avec la France. Florian Thauvin, qui ne bougera pas de Lens cet été, a bien l’intention de marquer les esprits ce vendredi face à une équipe de Nice en grande difficulté.

Vue la forme qu’il avait dimanche dernier contre Lyon, « Flotov » a toutes les cartes en mains pour frapper un grand coup et enfin aller chercher un trophée en France.