ICONSPORT_366590_0337

Vexé par Deschamps, Thauvin jure de se venger

Lens21 mai , 9:20
parGuillaume Conte
1
Le RC Lens a une occasion en or de remplir son palmarès ce vendredi soir contre Nice. C'est aussi le cas d'un Florian Thauvin clairement revanchard et surmotivé.
Deuxième de Ligue 1 à six longueurs du PSG après une haute lutte, le RC Lens n’a aucun regret à avoir sur sa belle saison en championnat de France. Le club nordiste a l’occasion de marquer les esprits ce vendredi soir, à l’occasion de la finale de la Coupe de France. Ce match viendra boucler la saison de Florian Thauvin, très inspiré depuis son retour en Ligue 1, mais qui n’a pas été récompensé par un appel dans la liste de Didier Deschamps. Si le sélectionneur des Bleus possède un arsenal offensif très important, le meneur de jeu des « Sang et Or » rêvait de disputer un deuxième mondial après 2018.

Thauvin, son palmarès en club est famélique

Ce ne sera pas le cas et l’ancien joueur de l’OM compte bien prouver à toute la France qu’il méritait sa place. Selon L’Equipe, depuis qu’il a vu que le titre de champion de France n’était plus jouable, Florian Thauvin se prépare minutieusement pour cette finale au Stade de France, rêvant d’enfin compléter son palmarès, qui ne compte qu’un titre de champion de Ligue 2 avec Bastia.
ICONSPORT_366590_0335
« C’est un défi collectif, mais à travers lui, c’est aussi un défi individuel. Je cherche à tirer le meilleur de moi-même pour mettre fin à cette période sans trophée en club », a livré celui qui est bien sur champion du monde avec la France. Florian Thauvin, qui ne bougera pas de Lens cet été, a bien l’intention de marquer les esprits ce vendredi face à une équipe de Nice en grande difficulté.
Vue la forme qu’il avait dimanche dernier contre Lyon, « Flotov » a toutes les cartes en mains pour frapper un grand coup et enfin aller chercher un trophée en France.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 33 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs33
Buts11
Passes décisives6
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_366558_0013
Liga

Real : Kane avec Mbappé, le pari fou de Mourinho

ICONSPORT_362038_0143
OL

L’OL s’est écroulé, il quitte le club

Chevalier ICONSPORT_350033_0216
PSG

Lucas Chevalier au fond du trou, le PSG lâche 15 ME

ICONSPORT_364024_0398
OM

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Fil Info

21 mai , 9:00
Real : Kane avec Mbappé, le pari fou de Mourinho
21 mai , 8:40
L’OL s’est écroulé, il quitte le club
21 mai , 8:20
Lucas Chevalier au fond du trou, le PSG lâche 15 ME
21 mai , 8:00
1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche
20 mai , 23:22
L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau
20 mai , 22:52
EL : Aston Villa détruit Fribourg en finale
20 mai , 22:30
Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier
20 mai , 22:00
Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure
20 mai , 21:40
Le Barça est riche, le mercato sera explosif

Derniers commentaires

Vexé par Deschamps, Thauvin jure de se venger

Florian Thauvin est pour moi le meilleur joueur en ligue 1 cette saison, pourtant jamais été fan du bonhomme mais je suis obligé de reconnaitre qu il a fait une saison de malade le grçon...

L’OL s’est écroulé, il quitte le club

Ils se sont trompés sur le prénom : c'est Charles 😝

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

le csc enorme mdr

Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure

Idem

L’OL s’est écroulé, il quitte le club

voilà pourquoi on a perdu contre Toulouse. Magne perdait toujours contre Toulouse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading