Real : Kane avec Mbappé, le pari fou de Mourinho

Tout proche du Real Madrid où il devrait revenir comme entraîneur, José Mourinho réfléchit déjà à son futur onze. Le Portugais rêve notamment d'Harry Kane à la pointe de l'attaque.

Alors que le Santiago Bernabeu a été récemment rénové, le Real Madrid doit gérer un autre chantier d'importance cet été. A la dérive depuis 2 ans, les Merengue doivent reconstruire un onze solide et performant. José Mourinho est attendu pour diriger cette équipe. Le Special One devrait officialiser son retour au sein de la Maison Blanche dans les prochains jours. Très exigeant, il aura logiquement son mot à dire dans le recrutement. Les Madrilènes ont besoin d'une meilleure défense et d'un entrejeu remis à neuf. Mais, la première priorité de Mourinho concerne curieusement... l'attaque.

Un duo Kane-Mbappé au Real ?

Don Balon, l'entraîneur portugais veut recruter Harry Kane. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern, le prolifique buteur anglais pourrait être vendu par le club allemand dès le prochain Selon le site espagnol, l'entraîneur portugais veut recruter Harry Kane. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern, le prolifique buteur anglais pourrait être vendu par le club allemand dès le prochain mercato . Mourinho exige que le Real saute sur l'occasion. Il apprécie ce joueur aussi efficace que collectif après l'avoir dirigé à Tottenham par le passé (2019-2021). Si ce transfert aboutit, Harry Kane occupera forcément l'axe de l'attaque. Cela repoussera Kylian Mbappé sur le côté gauche.

Le technicien portugais est prêt à tenter ce pari audacieux. Il pense même pouvoir associer les deux hommes à Vinicius Junior. José Mourinho et le Real Madrid ont un obstacle de taille pour conclure le dossier : le FC Barcelone. Le rival catalan lorgne aussi sur l'attaquant anglais du Bayern. Ce dernier est vu comme le successeur idéal de Robert Lewandowski dont le départ vient d'être officialisé.