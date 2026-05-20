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L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

OL20 mai , 23:22
parCorentin Facy
3
Les supporters de l’OL avaient ce mercredi soir un oeil attentif sur la finale de l’Europa League. Et ils peuvent se réjouir de la victoire d’Aston Villa (3-0) contre Fribourg à Istanbul.
Grand favori de cette finale de l’Europa League, Aston Villa n’a fait qu’une bouchée de Fribourg (3-0). Un match regardé à travers l’Europe sur lequel les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient un oeil ce mercredi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean doivent se satisfaire du succès d’Aston Villa pour une raison très simple. Avec cette victoire, le 4e de Premier League obtient directement son ticket pour la Ligue des Champions.
Si Aston Villa termine 4e de Premier League comme c’est actuellement le cas, alors le club de Birmingham propulserait… le Sporting Portugal (au coefficient UEFA) directement en phase de ligue de Ligue des Champions. Conséquence directe : l’OL serait alors tête de série numéro 1 au 3e tour des qualifications de la Ligue des Champions. Autrement dit, la victoire d’Aston Villa en Europa League va permettre à Lyon d’avoir un parcours plus simple lors des barrages de C1, à condition que les coéquipiers de Lucas Digne conservent leur 4e place en championnat.

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Dans ce cas de figure, l’OL pourrait affronter l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Sturm Graz ou Nijmegen lors du troisième tour préliminaire avant de défier l’Olympiakos ou Fenerbahçe lors du barrage. Cela resterait quoi qu’il arrive un parcours du combattant pour l’OL, mais éviter le Sporting Portugal est une excellente nouvelle au vu de la forme des Portugais, qui comptent 25 victoires et 7 matchs nuls pour seulement 2 défaites en championnat cette saison. Il y avait donc toutes les raisons de se réjouir de cette victoire des Villans ce jeudi en Europa League pour les supporters lyonnais.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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