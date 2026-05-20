L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

Les supporters de l’OL avaient ce mercredi soir un oeil attentif sur la finale de l’Europa League. Et ils peuvent se réjouir de la victoire d’Aston Villa (3-0) contre Fribourg à Istanbul.

Grand favori de cette finale de l’Europa League, Aston Villa n’a fait qu’une bouchée de Fribourg (3-0) . Un match regardé à travers l’Europe sur lequel les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient un oeil ce mercredi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean doivent se satisfaire du succès d’Aston Villa pour une raison très simple. Avec cette victoire, le 4e de Premier League obtient directement son ticket pour la Ligue des Champions.

Si Aston Villa termine 4e de Premier League comme c’est actuellement le cas, alors le club de Birmingham propulserait… le Sporting Portugal (au coefficient UEFA) directement en phase de ligue de Ligue des Champions. Conséquence directe : l’OL serait alors tête de série numéro 1 au 3e tour des qualifications de la Ligue des Champions. Autrement dit, la victoire d’Aston Villa en Europa League va permettre à Lyon d’avoir un parcours plus simple lors des barrages de C1, à condition que les coéquipiers de Lucas Digne conservent leur 4e place en championnat.

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Dans ce cas de figure, l’OL pourrait affronter l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, Sturm Graz ou Nijmegen lors du troisième tour préliminaire avant de défier l’Olympiakos ou Fenerbahçe lors du barrage. Cela resterait quoi qu’il arrive un parcours du combattant pour l’OL, mais éviter le Sporting Portugal est une excellente nouvelle au vu de la forme des Portugais, qui comptent 25 victoires et 7 matchs nuls pour seulement 2 défaites en championnat cette saison. Il y avait donc toutes les raisons de se réjouir de cette victoire des Villans ce jeudi en Europa League pour les supporters lyonnais.