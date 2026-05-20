ICONSPORT_366781_0377
Morgan Rogers

EL : Aston Villa détruit Fribourg en finale

Europa League20 mai , 22:52
parMehdi Lunay
7
Finale de la Ligue Europa
Besiktas Park
Fribourg-Aston Villa 0-3
Buts : Tielemans (41e), Buendia (45e+3), Rogers (58e)
Trop fort pour Fribourg, Aston Villa a logiquement battu le club allemand 3-0 en finale de Ligue Europa. Les Villans remportent leur premier trophée majeur depuis 30 ans.
Du côté d'Istanbul, Aston Villa partait largement favori face à Fribourg. Le début de match confirmait le rapport de force déséquilibré. Tandis que Rogers poussait le gardien allemand à faire une grosse parade (3e), Fribourg était impuissant dans le secteur offensif. Aston Villa montait en puissance au fil du premier acte et frappait enfin juste avant le repos. Tielemans ouvrait le score d'une volée sublime. Quelques instants plus tard, Buendia doublait la mise d'une superbe frappe enroulée.
La finale était jouée et Aston Villa ne voulait pas faire durer le suspense. Cliniques, les Anglais corsaient l'addition via Rogers qui concluait une attaque rapide. Fribourg tentait de sauver l'honneur mais Emiliano Martinez brillait et stoppait leurs tentatives. On était plus proche du 4-0 finalement avec un poteau et une frappe de Buendia dans le petit filet. Aston Villa empoche pour la première fois la C3, son premier trophée depuis une League Cup en 1996, son premier titre européen depuis la C1 en 1982.
Articles Recommandés
Aston Villa ICONSPORT_366781_0465
OL

L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

ICONSPORT_270620_0015
OM

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

ICONSPORT_366594_0008
Lens

Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure

ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287
Liga

Le Barça est riche, le mercato sera explosif

Fil Info

20 mai , 23:22
L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau
20 mai , 22:30
Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier
20 mai , 22:00
Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure
20 mai , 21:40
Le Barça est riche, le mercato sera explosif
20 mai , 21:20
L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »
20 mai , 21:00
Casemiro quitte MU et rejoint Messi à l'Inter Miami
20 mai , 20:34
L'OGC Nice privé de ses supporters pour le barrage (officiel)
20 mai , 20:30
PSG : Un nouvel indice envoie Julian Alvarez à Paris
20 mai , 20:02
Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

L'OGC Nice privé de ses supporters pour le barrage (officiel)

Mérité !

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

Tu parles en connaissance de cause où bien ?

L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

aston villa est 4eme 3 pts devant liverpool

EL : Aston Villa détruit Fribourg en finale

Si nous en France on a pas de droit tv c'est parce que on est pas assez attractif ca interesse personne, pour vendre notre produit il faut le bichonner, y a pas de secret

L’OL remercie Aston Villa pour ce gros cadeau

En effet bonne nouvelle , une grosse équipe de moins Bon faut pas que Liverpool gagne et que Aston Villa perde car là (si Aston Villa est cinquième) on ne sait pas trop comment ça marche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading