EL : Aston Villa détruit Fribourg en finale

Mérité !
Tu parles en connaissance de cause où bien ?
aston villa est 4eme 3 pts devant liverpool
Si nous en France on a pas de droit tv c'est parce que on est pas assez attractif ca interesse personne, pour vendre notre produit il faut le bichonner, y a pas de secret
En effet bonne nouvelle , une grosse équipe de moins Bon faut pas que Liverpool gagne et que Aston Villa perde car là (si Aston Villa est cinquième) on ne sait pas trop comment ça marche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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