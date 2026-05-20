EL : Aston Villa détruit Fribourg en finale

Finale de la Ligue Europa

Besiktas Park

Fribourg-Aston Villa 0-3

Buts : Tielemans (41e), Buendia (45e+3), Rogers (58e)

Trop fort pour Fribourg, Aston Villa a logiquement battu le club allemand 3-0 en finale de Ligue Europa. Les Villans remportent leur premier trophée majeur depuis 30 ans.

Du côté d'Istanbul, Aston Villa partait largement favori face à Fribourg. Le début de match confirmait le rapport de force déséquilibré. Tandis que Rogers poussait le gardien allemand à faire une grosse parade (3e), Fribourg était impuissant dans le secteur offensif. Aston Villa montait en puissance au fil du premier acte et frappait enfin juste avant le repos. Tielemans ouvrait le score d'une volée sublime. Quelques instants plus tard, Buendia doublait la mise d'une superbe frappe enroulée.

La finale était jouée et Aston Villa ne voulait pas faire durer le suspense. Cliniques, les Anglais corsaient l'addition via Rogers qui concluait une attaque rapide. Fribourg tentait de sauver l'honneur mais Emiliano Martinez brillait et stoppait leurs tentatives. On était plus proche du 4-0 finalement avec un poteau et une frappe de Buendia dans le petit filet. Aston Villa empoche pour la première fois la C3, son premier trophée depuis une League Cup en 1996, son premier titre européen depuis la C1 en 1982.