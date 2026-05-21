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Lucas Chevalier au fond du trou, le PSG lâche 15 ME

PSG21 mai , 8:20
parCorentin Facy
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En très grosse difficulté au PSG, Lucas Chevalier envisage de plus en plus sérieusement un départ cet été. Deux clubs de Ligue 1 sont sur les rangs pour l’accueillir : l’AS Monaco et le Stade Rennais.
Recrue phare du Paris Saint-Germain l’été dernier afin de succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a bien du mal à assumer la comparaison avec le géant italien. Fébrile dans les buts parisiens, l’international français a perdu sa place au profit de Matvey Safonov depuis le mois de décembre. La saison de l’ancien Lillois a tourné à la catastrophe la semaine dernière, avec sa non-convocation en équipe de France pour la Coupe du monde. Sans surprise, le mercato estival de Lucas Chevalier risque d’être par conséquent très animé.
Le gardien de 24 ans n’est pas fermé à un départ, conscient que son aventure au PSG a très mal démarré et qu’il sera compliqué d’inverser la tendance. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, le club de la capitale partage ce point de vue. Luis Campos serait ainsi ouvert à un transfert sec de Lucas Chevalier. Le directeur sportif portugais a toutefois conscience qu’après une année si difficile de la part de son gardien, il sera impossible de récupérer les 40 millions d’euros investis à l’été 2025. Paris a ainsi fixé le prix de Lucas Chevalier à 25 millions d’euros, ce qui déboucherait sur une perte sèche de 15 ME en seulement un an pour un gardien encore jeune.

Rennes et Monaco suivent Lucas Chevalier

Une somme qui ne semble pas effrayer deux clubs de Ligue 1, très intéressés à l’idée de récupérer celui qui a été élu meilleur gardien du championnat de France il y a tout juste un an lors des trophées UNFP. En quête d’un gardien de haut niveau pour le futur, l’AS Monaco est sur les rangs. Rien d’illogique quand on sait que le club de la Principauté galère avec ce poste depuis des années. Plus surprenant en revanche, l’intérêt… du Stade Rennais, qui compte pourtant Brice Samba dans ses rangs.

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Sans avoir de préférence pour le moment entre Monaco et Rennes, Lucas Chevalier est en tout cas très favorable à l’idée de quitter Paris et de poursuivre sa carrière en Ligue 1, dans un contexte propice à sa progression et à une remise en confiance progressive. Le compte spécialisé sur X ajoute qu’une décision « pourrait intervenir plus vite que prévu », avec un dossier susceptible de se décanter assez tôt durant l’été. En cas de départ de Lucas Chevalier, et même si le PSG est satisfait de Matvey Safonov, le club de la capitale se mettra en quête d’un nouveau gardien. Reste à savoir si les recherches s’orienteront vers un potentiel titulaire, que pourrait par exemple être Diogo Costa, ou vers une doublure de l’international russe, très performant depuis six mois.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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