L’OL s’est écroulé, il quitte le club

La saison se termine et un deuxième départ est officialisé après celui d'Endrick. Il s'agit d'une recrue de janvier dans le domaine de la préparation mentale, dans un domaine où l'OL a peut-être failli cette saison.

Le bilan de l’Olympique Lyonnais est très facile à faire pour la saison qui vient de se terminer. L’exercice semblait très mal embarqué et on promettait le pire au club rhodanien. Mais finir 4e de Ligue 1 et réaliser des parcours honorables en Europa League et Coupe de France a tout de même comblé les supporters. Toutefois, la déception est légitimement de mise avec les différents écroulements, la période très compliquée à la fin de l’hiver avec les matchs catastrophiques contre le Celta Vigo, et la faillite sur les deux dernières rencontres qui prive l’OL d’un podium qui lui tendait les bras.

Olivier Magne, six mois et puis s'en va

Psychologiquement, les troupes de Paulo Fonseca n’ont pas toujours bien abordé les rendez-vous importants, ce qui aurait permis notamment d’aller plus loin en Coupe d’Europe. Venu à l’OL pour apporter justement ce plus dans la préparation mentale, Olivier Magne n’a pas convaincu. L’ancien capitaine du XV de France de rugby, spécialisé dans l’approche des gros matchs, travaillait avec l’OL en cette deuxième partie de saison.

Mais dans la foulée de la fin de la saison, il a annoncé son départ du club rhodanien. « Fin d’une mission intense et passionnante au cœur de l'Olympique Lyonnais. Arrivé en janvier pour accompagner le groupe pro, je repars fier du travail accompli sur l’exigence mentale et la cohésion. Un immense merci à la direction, à Paolo Fonseca et son staff, ainsi qu’à mon binôme Raphaël Homat pour cette synergie parfaite. Très heureux d'avoir apporté ma pierre à l'édifice cette saison », a livré le préparateur mental, qui n’aura donc fait qu’une mission de six mois à l’OL.

Un passage positif donc aux yeux d’Olivier Magne, mais un discours qui ne va pas forcément convaincre tout le monde, tant l’OL a semblé craquer dans ce domaine sur les dernières semaines. « Pas sûr que tous les supporters, notamment, partagent cette analyse au regard de l’approche qui a précédé certaines grandes échéances comme les éliminations en 8e de finale de Ligue Europa, en quart de finale de la Coupe de France, ou encore la gifle reçue face à Lens lors de la dernière journée de championnat », glisse même Le Progrès, pour qui il y a tout de même eu plusieurs échecs retentissants à ce niveau en deuxième partie de saison.