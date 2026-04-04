PSG : Vitinha au Real Madrid, la majorité a parlé

A la recherche d’un milieu créatif pour la saison prochaine, le Real Madrid étudie plusieurs pistes avant le mercato estival. La presse madrilène a donc interrogé les supporters pour connaître leur préférence. Résultat, le Parisien Vitinha arrive largement en tête du sondage.

Le Paris Saint-Germain fait des envieux. En course pour un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, le club de la capitale s’appuie sur un collectif fort, mais aussi sur des individualités qui font rêver les grands d’Europe. D’Achraf Hakimi à Nuno Mendes, en passant par João Neves ou encore Ousmane Dembélé, de nombreux Parisiens sont considérés comme des références à leurs postes respectifs. C’est aussi le cas de Vitinha qui plaît particulièrement au Real Madrid.

A la recherche d’un créateur pour la saison prochaine, la Maison Blanche a notamment coché le nom du milieu du Paris Saint-Germain. D’autres pistes sont évoquées depuis quelques mois, à savoir Enzo Fernandez, Rodri et le jeune Néerlandais de l’AZ Alkmaar Kees Smit. Le quotidien AS a donc lancé un sondage pour connaître l’avis des supporters du Real Madrid. Résultat, sur les plus de 21 000 fans sollicités, 47% d’entre eux (9 893 personnes) demandent la signature de Vitinha ! Le Portugais a clairement les faveurs du public madrilène, loin devant Kees Smit (16%), Rodri (10%) et Enzo Fernandez (9%), tandis que le reste ne valide aucun d’entre eux.

Le message est clair. Sauf que le Real Madrid ne pourra pas exaucer le souhait de ses supporters. Sous contrat jusqu’en 2029, Vitinha n’obtiendra pas de bon de sortie. Et de toute façon, le Parisien n’a aucune envie de faire ses valises. « Ce serait stupide de partir, lâchait-il au média portugais Canal 11 en mars dernier. Je pense que ce n'est pas la meilleure chose pour moi en ce moment. Je me sens très bien ici au PSG. Je sens que les gens m'apprécient vraiment et j'ai le sentiment d'avoir mérité cette affection. J'adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. » Au prochain sondage, nos confrères feraient mieux de supprimer la case Vitinha.