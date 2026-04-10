Real Madrid : Virer Vinicius et prendre Olise, l'idée de génie de Mbappé

Le bilan de l américain c est quoi ??? Zéro trophée......
Le plus important pour un joueur, ce n'est pas l'argent mais d'être sur le terrain en accomplissant son rêve de gosse. Un rêve de jouer de grands matchs, dans de grands clubs et dans des Championnats renommés. Hélas... beaucoup de joueurs se perdent en route en voulant prendre le plus d’argent possible. Et… à la fin de leur carrière, ce rêve disparaît pour ne faire place qu’à des regrets. Bradley Barcola devrait quitter le PSG… sinon, comme d’autres joueurs avant lui, il ne pourra plus quitter cette prison dorée et s’en mordra les doigts durant toute sa vie.
Pas le même registre, oui il a du coffre et surtout la passion pour son club formateur mais Ruiz a aussi une meilleure vision du jeu avec la passe qui casse les lignes.
Quelle vérité ? Tu lances un truc qui n'est en rien lié à une vérité... Ta vérité n'est pas la vérité mon pauvre ... Kane mérite le ballon d'or, Olise d'y être bien classé comme mbappe ou Yamal. Aucun joueur du PSG ne mérite d'être dans le top 5 cette saison à date
C'est comme la communication du club de foot à chaque fois : "la meilleure équipe a perdu"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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🚨🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗧𝗘𝗦 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 !!! 🌕💫 👉 Harry Kane 🏴 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 à l’heure actuelle. 😳 👉 Declan Rice 🏴 devant Mbappé 🇫🇷 et Olise 🇫🇷. 📸 @lequipedegreg