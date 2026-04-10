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Real Madrid : Virer Vinicius et prendre Olise, l'idée de génie de Mbappé

Mercato10 avr. , 10:20
parNathan Hanini
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Le Real Madrid ne veut pas vivre une nouvelle saison sans titre majeur. Le club de la capitale espagnole va devoir renverser la vapeur en Ligue des champions face au Bayern. Mais en interne, les Merengues pensent déjà au mercato estival.
Battu par le Bayern Munich en Ligue des champions, le Real Madrid doit réagir mercredi prochain. Le club de la capitale espagnole ne veut pas vivre une seconde saison blanche après l’an passé. En Liga, les Merengue comptent déjà sept points de retard à huit journées de la fin du championnat. En Ligue des champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont en mauvaise posture avant le match retour à l’Allianz Arena face au Bayern. En interne, le mercato estival est déjà sur toutes les lèvres. Le club doit se renforcer après deux années moribondes.

Vinicius, départ ou prolongation

L’un des cas épineux de ce mercato se nomme Vinicius. Le Brésilien est en fin de contrat à l’été 2027 et n’a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale espagnole. Un choix sera donc fait par Florentino Perez. Soit le Brésilien prolonge, soit il sera vendu cet été, selon la presse espagnole. « Son renouvellement de contrat en suspens, avec l'intention de gagner plus que le Français, a ouvert un débat discret sur les hiérarchies, » expliquent les médias hispaniques. Le média E-Noticies explique même que Kylian Mbappé ne serait pas contre un départ du Brésilien afin de renforcer le secteur offensif.
Les egos des deux joueurs peinent à coexister. Le Real, comme beaucoup d’autres formations européennes, lorgne sur Michael Olise. L’international français continue de monter en puissance depuis son arrivée du côté de la Bavière. Coéquipier en équipe de France, Mbappé souhaite, toujours selon le média espagnol, retrouver le Bavarois au Real Madrid. Cependant, un départ de l’ancien joueur de Crystal Palace ne semble pas au goût du jour. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, Olise est évalué à plus de 140 millions d’euros sur transfermarkt. En attendant, les deux hommes se retrouveront ce mercredi en Ligue des champions, et pas sous le même maillot.

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