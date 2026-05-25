Le PSG a bien mis Julian Alvarez sur sa liste
Julian Alvarez contacté par le PSG

Julian Alvarez proche du PSG, il le confirme

PSG25 mai , 12:00
parClaude Dautel
2
Depuis plusieurs semaines, Julian Alvarez est annoncé comme une des premières cibles du PSG lors du mercato d'été 2026. Fabrizio Romano vient d'évoquer la situation de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid et il n'a pas manqué de citer Paris.
La saison de Liga est désormais terminée, et Julian Alvarez va donc rejoindre l'Albiceleste pour défendre le titre mondial gagné en 2022. Mais, pour l'instant, l'avenir du joueur des Colchoneros est pour le moins incertain, comme l'a reconnu Diego Simeone après la gifle prise par son équipe contre Villarreal (5-1). Interrogé sur la présence de Julian Alvarez dans son effectif la saison prochaine, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a été très flou. « L'avenir de Julian ? Il est assez grand pour savoir ce qu'il veut faire et j'imagine qu'il a déjà pris sa décision », a reconnu Diego Simeone, qui n'est pas loin de penser que le joueur va partir. A 26 ans, l'avant-centre argentin a encore quatre ans de contrat avec Madrid, mais son départ cet été semble déjà dans les tuyaux. Et Fabrizio Romano le confirme, le Paris Saint-Germain est bien dans la boucle pour faire signer le joueur formé à River Plate.

Julian Alvarez est bien dans le collimateur du PSG

Pour le spécialiste italien du mercato, qui a des informations sur le dossier Julian Alvarez, Paris a des concurrents mais est dans la short-liste. « Aucune discussion active n'a lieu pour le nouveau contrat de Julian Alvarez avec l'Atlético à ce stade. Le Barça, le PSG et des clubs de Premier League sont toujours sur le coup », précise Fabrizio Romano. Ce dernier est lui aussi convaincu que l'avant-centre argentin ne sera plus à Madrid la saison prochaine, et que le transfert de Julian Alvarez sera l'un des plus onéreux du prochain marché des transferts. Car on parle clairement d'une opération atteignant ou même dépassant les 100 millions d'euros. Une somme que Nasser Al-Khelaifi n'a plus dépensée pour le Paris Saint-Germain depuis les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Mais le PSG a des moyens financiers encore très solides, le club de la capitale étant même certain de toucher le jackpot cette saison en Ligue des champions, même s'il ne gagne pas la finale face à Arsenal.
De son côté, Julian Alvarez s'est tenu éloigné des discussions avant de rejoindre l'équipe d'Argentine, laissant le soin à ses agents de voir les offres qui s'offriront à lui une fois qu'il en aura fini avec la Coupe du Monde. Du côté de l'Atlético de Madrid, on s'attend à rapidement recevoir des offres, mais aucune au niveau des 500 millions d'euros de la délirante clause libératoire fixée lors de la signature de l'attaquant il y a deux ans en provenance de Manchester City.
Articles Recommandés
ICONSPORT_191593_0102
OGC Nice

Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan

L'Algérie tourne le dos à Kebbal
Mondial 2026

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Mbappé Deschamps ICONSPORT_277361_0008
Equipe de France

France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse

Caleta-Car revient à Lyon
OL

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Fil Info

25 mai , 16:00
Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan
25 mai , 15:30
Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial
25 mai , 15:00
France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse
25 mai , 14:33
OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME
25 mai , 14:00
Real : Mourinho a tranché, Alexander-Arnold vide son casier
25 mai , 13:30
OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1
25 mai , 13:09
Mondial 2026 : L'Espagne avec Lamine Yamal, aucun joueur du Real retenu
25 mai , 13:00
OM : 100 ME pour Greenwood, l'offre époustouflante de MU
25 mai , 12:40
OL : Afonso Moreira vendu en urgence pour passer la DNCG

Derniers commentaires

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Un marseillais qui ira pas au mondial

OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

Il a eu un rôle clef dans notre performance la saison dernière. Pour moi, il est intransférable.

L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Vivement la coupe du monde et la reprise de la ligue 1. Les articles font vraiment de la peine

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Si on a refusé une offre de 1,5 million de leur part, c'est qu'on pense trouver mieux et sans galérer, à court terme, car on a besoin de cash.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Trouduc, toi tu es en mutation pour devenir super trouduc....encore plus résistant au bon sens

CalendrierRésultats

Loading