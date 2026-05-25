Julian Alvarez proche du PSG, il le confirme

Depuis plusieurs semaines, Julian Alvarez est annoncé comme une des premières cibles du PSG lors du mercato d'été 2026. Fabrizio Romano vient d'évoquer la situation de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid et il n'a pas manqué de citer Paris.

L'avenir de Julian ? Il est assez grand pour savoir ce qu'il veut faire et j'imagine qu'il a déjà pris sa décision », a reconnu Diego Simeone, qui n'est pas loin de penser que le joueur va partir. A 26 ans, l'avant-centre argentin a encore quatre ans de contrat avec Madrid, mais son départ cet été semble déjà dans les tuyaux. Et Fabrizio Romano le confirme, le Paris Saint-Germain est bien dans la boucle pour faire signer le joueur formé à River Plate. La saison de Liga est désormais terminée, et Julian Alvarez va donc rejoindre l'Albiceleste pour défendre le titre mondial gagné en 2022. Mais, pour l'instant, l'avenir du joueur des Colchoneros est pour le moins incertain, comme l'a reconnu Diego Simeone après la gifle prise par son équipe contre Villarreal (5-1). Interrogé sur la présence de Julian Alvarez dans son effectif la saison prochaine, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a été très flou. «», a reconnu Diego Simeone, qui n'est pas loin de penser que le joueur va partir. A 26 ans, l'avant-centre argentin a encore quatre ans de contrat avec Madrid, mais son départ cet été semble déjà dans les tuyaux. Et Fabrizio Romano le confirme, le Paris Saint-Germain est bien dans la boucle pour faire signer le joueur formé à River Plate.

Julian Alvarez est bien dans le collimateur du PSG

Pour le spécialiste italien du mercato, qui a des informations sur le dossier Julian Alvarez, Paris a des concurrents mais est dans la short-liste. « Aucune discussion active n'a lieu pour le nouveau contrat de Julian Alvarez avec l'Atlético à ce stade. Le Barça, le PSG et des clubs de Premier League sont toujours sur le coup », précise Fabrizio Romano. Ce dernier est lui aussi convaincu que l'avant-centre argentin ne sera plus à Madrid la saison prochaine, et que le transfert de Julian Alvarez sera l'un des plus onéreux du prochain marché des transferts. Car on parle clairement d'une opération atteignant ou même dépassant les 100 millions d'euros. Une somme que Nasser Al-Khelaifi n'a plus dépensée pour le Paris Saint-Germain depuis les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Mais le PSG a des moyens financiers encore très solides, le club de la capitale étant même certain de toucher le jackpot cette saison en Ligue des champions, même s'il ne gagne pas la finale face à Arsenal.

De son côté, Julian Alvarez s'est tenu éloigné des discussions avant de rejoindre l'équipe d'Argentine, laissant le soin à ses agents de voir les offres qui s'offriront à lui une fois qu'il en aura fini avec la Coupe du Monde. Du côté de l'Atlético de Madrid, on s'attend à rapidement recevoir des offres, mais aucune au niveau des 500 millions d'euros de la délirante clause libératoire fixée lors de la signature de l'attaquant il y a deux ans en provenance de Manchester City.