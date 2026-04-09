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Real : Michael Olise fait péter un plomb à Florentino Pérez

Foot Europeen09 avr. , 18:00
parQuentin Mallet
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Auteur d'un match sensationnel sur la pelouse du Santiago Bernabéu lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Michael Olise a encore donné une raison aux Merengues de faire des folies pour le recruter l'été prochain.
Ce mardi, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour y affronter un Real Madrid qui avait à coeur de se relancer après sa défaite à Majorque quelques jours plus tôt en Liga. Malgré un Kylian Mbappé tonitruant, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont buté sur un Manuel Neuer de gala et, surtout, sur un Michael Olise en tenue de gala. Auteur d'un match de grande classe salué par toute la presse européenne, l'international français fait logiquement beaucoup parler de lui en ce moment. A tel point que les spéculations sur un hypothétique transfert au Real Madrid, sa victime en Ligue des champions, repartent de plus belle.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

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Friendly International

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Jaune3
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Bundesliga

2025/2026
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Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Le Real Madrid sort le grand jeu pour Michael Olise

A en croire les indiscrétions de Christian Falk, journaliste allemand spécialiste du Bayern Munich, le Real Madrid compte intensifier ses efforts pour tenter de recruter Michael Olise l'été prochain. Les efforts en question ? La direction madrilène envisage de formuler une offre comprise entre 160 et 165 millions d'euros. Un montant colossal qui se justifie par la rareté de son talent et, accessoirement, de ses 16 buts et 29 passes décisives en 41 apparitions cette saison.
Côté Bayern Munich, on prône l'indifférence devant de telles spéculations. L'état-major bavarois a déjà indiqué que Michael Olise n'était pas à vendre, même si une offre supérieure à 200 millions d'euros parvenait sur la table. Pour rappel, il n'y a aucune clause libératoire dans son contrat actuel, ce qui place le Bayern Munich en position de force dans les éventuelles négociations à venir, au grand désarroi du Real Madrid.
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152836192560-35

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