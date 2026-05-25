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L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

OM25 mai , 12:20
parCorentin Facy
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Pressenti pour succéder à Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier a peu de chances d’être l’élu. L’actuel entraîneur de Neom n’a pas été contacté par la nouvelle direction olympienne.
Le visage de l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027 est encore flou. Le nouveau président Stéphane Richard prendra ses fonctions dans un mois tandis que le futur directeur sportif, probablement Grégory Lorenzi, n’a toujours pas été officialisé. Ne parlons pas de l’identité du prochain entraîneur, un mystère total pour l’instant. Habib Beye est toujours sous contrat, mais l’ancien Rennais est fortement pressenti pour faire ses valises.
Pour le remplacer, les noms de Bruno Genesio et d’Adi Hütter ont été évoqués dans la presse. Un troisième nom revient avec insistance, celui de Christophe Galtier, actuellement à Marseille. Mais selon les informations de notre confrère Marc Mechenoua, on ne se dirige pas du tout vers une signature imminente de l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. Au contraire, les dirigeants de Neom comptent toujours sur Christophe Galtier, lequel est encore sous contrat avec le club saoudien.

Aucun contact entre l'OM et Galtier

Un rendez-vous est d’ailleurs prévu dans quelques jours entre Galtier et l’état-major de Neom pour préparer la saison prochaine et notamment le mercato, ce qui n’augure pas vraiment d’un départ à court terme. Quant à la présence de Christophe Galtier dans la région de Marseille, il ne s’agit que de simples vacances selon le journaliste de Onze Mondial, qui précise que pour l’heure, aucun rendez-vous ne s’est tenu avec les dirigeants de l’OM, comme cela a pu être relayé au cours des dernières heures.

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Par ailleurs, on apprend qu’aucun contact « direct ou indirect » n’a été établi par la nouvelle direction marseillaise incarnée par Stéphane Richard avec Christophe Galtier ou un membre de son entourage. Le dossier est donc « inexistant » selon le journaliste, qui estime que l’entraîneur de 59 ans est pleinement impliqué dans le projet de Neom, où la direction lui a maintenu sa confiance en dépit de résultats sportifs décevants. A moins d’un gros retournement de situation, Christophe Galtier ne sera donc pas le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Ce qui donne par ricochet plus de poids aux pistes Bruno Genesio et Adi Hütter.
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