Real : Florentino Pérez économise 213 ME pour Olise
Michael Olise

Real : Florentino Pérez économise 213 ME pour Olise

Foot Europeen01 juil. , 13:40
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison exceptionnelle sur un plan individuel, Michael Olise est inarrêtable, même en équipe de France. Ses récentes prestations ont poussé le Real Madrid à préparer une offre colossale de 213 millions d'euros. Suffisante pour faire plier le Bayern Munich ?
Les observateurs du monde entier sont unanimes au sujet de Michael Olise. Encore plus après sa nouvelle prestation remarquable face à la Suède avec l'équipe de France (3-0). Déjà meilleur passeur d'Europe avec le Bayern Munich au terme d'une saison très prolifique, le natif de Londres récidive et domine de loin le classement des passeurs de cette Coupe du monde avec 5 offrandes, déjà.
Au global, ses prestations font de lui le joueur le plus convoité de la planète à ce jour. Et forcément, ça oblige les prétendants à réfléchir à des sommes astronomiques, qui flirtent même avec le record absolu. Depuis l'Espagne, on apprend que le Real Madrid prépare un assaut qui restera dans les annales.

Michael Olise, le Real Madrid craque

En effet, selon les informations de Fichajes, le Real Madrid s'apprête à formuler une offre d'un montant total de 213 millions d'euros pour Michael Olise. Florentino Pérez est un fan absolu du joueur et il estime qu'il est le Galactique dont son club a besoin. Le président réélu avait d'ailleurs promis qu'il s'offrait un joueur de classe mondiale. Si les dirigeants du Bayern Munich ont exprimé leur refus catégorique quant à un départ de leur star, une offre aussi importante pourrait faire pencher la balance en la faveur des Merengues.
Dans les détails, l'offre de 213 millions d'euros serait divisée en une première partie fixe de 180 millions d'euros, à laquelle s'ajouteraient jusqu'à 33 millions d'euros de bonus conditionnés à des variables de performances individuelles et collectives. On se rapproche doucement du record historique encore détenu par Neymar, lui et ses quelque 222 millions d'euros lors de son transfert du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain en 2017.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

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Il a certainement du faire un petit calcul et faire la balance entre gain et perte. Et c'est ce que je disais aussi hier. Quand on pose les chiffres, c'est pas certain à 100% qu'il parte. Balerdi : 20-25M Egan Riley: 10-15 Hojberg: 10M Angel Gomes : 10-15M Hamed Traore : entre 8 et 10M. Ounanhi et sa CDM avec le Maroc : 10 sans trop de pb normalement. Kondogbia : Même laissé libre, on économise 500k par mois, donc 6M sur l'année. Aubam: entre le prix du transfert et le salaire tu n'es pas loin des 5M. Restent encore Harit, l'autre attaquant prêté en Espagne dont le nom m'échappe. Quand tu poses poses tout, on est pas loin des 100M. Et hormis Balerdi Hojberg et Aubam qui étaient titulaires , les autres on a fait sans... Et perso c'est ce que j'essayerais de faire : dégager les prêtés et les 3-4 titulaires pour conserver greenwood.

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