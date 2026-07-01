Real : Florentino Pérez économise 213 ME pour Olise

Auteur d'une saison exceptionnelle sur un plan individuel, Michael Olise est inarrêtable, même en équipe de France. Ses récentes prestations ont poussé le Real Madrid à préparer une offre colossale de 213 millions d'euros. Suffisante pour faire plier le Bayern Munich ?

Les observateurs du monde entier sont unanimes au sujet de Michael Olise. Encore plus après sa nouvelle prestation remarquable face à la Suède avec l'équipe de France (3-0). Déjà meilleur passeur d'Europe avec le Bayern Munich au terme d'une saison très prolifique, le natif de Londres récidive et domine de loin le classement des passeurs de cette Coupe du monde avec 5 offrandes, déjà.

Au global, ses prestations font de lui le joueur le plus convoité de la planète à ce jour. Et forcément, ça oblige les prétendants à réfléchir à des sommes astronomiques, qui flirtent même avec le record absolu. Depuis l'Espagne, on apprend que le Real Madrid prépare un assaut qui restera dans les annales.

Michael Olise, le Real Madrid craque

En effet, selon les informations de Fichajes, le Real Madrid s'apprête à formuler une offre d'un montant total de 213 millions d'euros pour Michael Olise. Florentino Pérez est un fan absolu du joueur et il estime qu'il est le Galactique dont son club a besoin. Le président réélu avait d'ailleurs promis qu'il s'offrait un joueur de classe mondiale. Si les dirigeants du Bayern Munich ont exprimé leur refus catégorique quant à un départ de leur star, une offre aussi importante pourrait faire pencher la balance en la faveur des Merengues.

Dans les détails, l'offre de 213 millions d'euros serait divisée en une première partie fixe de 180 millions d'euros, à laquelle s'ajouteraient jusqu'à 33 millions d'euros de bonus conditionnés à des variables de performances individuelles et collectives. On se rapproche doucement du record historique encore détenu par Neymar, lui et ses quelque 222 millions d'euros lors de son transfert du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain en 2017.