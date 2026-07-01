EdF : Michael Olise, il reçoit un 9/10 de génie

EdF : Michael Olise, il reçoit un 9/10 de génie

Equipe de France01 juil. , 7:38
parGuillaume Conte
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Michael Olise est bouillant dans ce Mondial, et tout le monde l'a bien vu. Même ses coéquipiers sont impressionnés par ses inspirations.
Il ne lui manque plus qu’un but. Maladroit devant les cages, que ce soit contre la Suède ou lors des matchs de poule, Michael Olise garde toute sa dextérité pour régaler le public et ses coéquipiers. Ce mardi à New York, le joueur du Bayern Munich a encore livré une partition incroyable, illustrée par deux passes décisives. Cela fait déjà de lui le meilleur passeur de ce Mondial avec cinq offrandes. A un but du record de Pelé en 1966, et le tout en seulement quatre matchs avec l'équipe de France.

Olise déchainé, Barcola fait de lui un génie

Ce mercredi, L’Equipe lui a donné la note de 9/10, en le mettant dans la catégorie inclassable, tant son talent éclabousse la rencontre. « Chaque prise de balle a amené de la vitesse et du danger. Que dire de cette reprise de volée en ciseau sur le poteau (36e) ou de cette frappe détournée juste avant le corner qui a amené l'ouverture du score (45e) ? S'il n'y avait eu que ça... Tout a été presque parfait, jusqu'à ses replis défensifs », note ainsi avec justesse le quotidien sportif, qui souligne les 94 ballons touchés, et les 51 passes réussies dans la moitié de terrain adverse. Sans compter son caviar pour Mbappé en première période qui a débouché sur le but signalé hors-jeu d’un souffle du capitaine des Bleus.
Avec un Michael Olise aussi concentré et altruiste, la France s’est trouvé un pourvoyeur hors pair qui force même l’admiration de ses coéquipiers. « Michael Olise ? Il fait un peu tout sur le terrain, il est très présent défensivement et avec le ballon, il fait des super passes, des décalages, amène beaucoup de danger et c'est un réel plaisir de jouer avec lui. Il a aussi cette capacité à marquer, là ce n'est pas encore arrivé mais on sent que ça va arriver, il touche le poteau, le gardien la sort de justesse... Ça va arriver. C'est un génie, moi je le vois comme un génie », a souligné Bradley Barcola, qui peut remercier le joueur du Bayern Munich pour sa passe décisive lumineuse sur son but face à la Suède.
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je suis d accord. Koundé n a jamais fait un bon match encore. du changement. Digne c est mieux qu Hernandez c est sur.

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organise la coupe du monde dans ton jardin !

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Merci La Provence.

EdF : Michael Olise, il reçoit un 9/10 de génie

Il est juste énorme. Il représente ce que j'aime le plus chez un joueur de foot. Il respecte le jeu à chacune de ses actions. Et il le fait sans se poser la question des stats ou de sa gloire personnelle. Un artiste.

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Ras le cul de ces horaires de merde.

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