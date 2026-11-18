Buteur en équipe de France dès sa deuxième sélection contre la Turquie, Eli Junior Kroupi va électriser le prochain mercato estival. Le PSG est chaud pour le recruter et l’intérêt est réciproque.

Déjà cité parmi les possibles renforts du Paris Saint-Germain l’été dernier, Eli Junior Kroupi est toujours dans le viseur du club de la capitale . L’intérêt de Luis Enrique et de Luis Campos s’est même accentué depuis les premiers pas de l’attaquant formé au FC Lorient avec l’équipe de France durant cette trêve internationale. Appelé en renfort pour compenser le forfait de Marcus Thuram, l’attaquant de Bournemouth a marqué dès sa deuxième sélection, dimanche à Bordeaux contre la Turquie offrant aux Bleus la victoire et la première place du groupe en Ligue des Nations.

Le profil d’Eli Junior Kroupi colle totalement aux besoins de Luis Enrique : un attaquant polyvalent, à l’aise techniquement dans les petits espaces et qui peut s’intégrer facilement à un collectif. C’est ainsi que selon David Ornstein, une offensive du Paris Saint-Germain l’été prochain est probable pour recruter Kroupi d’autant que l’attaquant de 20 ans privilégie un retour en France.

« Je ne pense pas que Bournemouth laissera partir Kroupi dès le mercato hivernal. Le joueur suscite l’intérêt du FC Barcelone et du PSG, mais un départ l’été prochain semble davantage envisageable. Un club de Premier League pourrait également lui proposer un salaire très attractif ainsi qu’une importante prime à la signature. Toutefois, Kroupi privilégierait actuellement un départ d’Angleterre » a fait savoir le spécialiste du mercato dans le podcast The Athletic FC. a fait savoir le spécialiste du mercato dans le podcast The Athletic FC.

De quoi laisser énormément d’espoir au Paris Saint-Germain en vue de l’été prochain. Il va en revanche falloir signer un chèque énorme pour convaincre Bournemouth de lâcher Eli Junior Kroupi. La somme de 100 millions d’euros est d’ores et déjà évoquée, un investissement important pour le PSG qui n’a plus l’habitude de payer une telle somme sur un seul joueur ces dernières années.