Le positionnement de Kylian Mbappé en équipe de France a fait naître quelques tensions entre le capitaine des Bleus et Kylian Mbappé selon Walid Acherchour.

Zinedine Zidane a achevé dimanche soir avec la victoire contre la Turquie son deuxième rassemblement à la tête de l’équipe de France. Il existe pourtant une impression étrange que l’aventure commune n’a pas vraiment démarré entre le sélectionneur des Bleus et son capitaine Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a quitté le premier rassemblement blessé dès la fin du premier des quatre matchs.

En ce mois de novembre, l’ancien Parisien a déclaré forfait en Italie avant de jouer contre la Turquie. Des rumeurs font écho d’une certaine distance entre Kylian Mbappé et Zinedine Zidane, ce que l’ancien entraîneur du Real Madrid a fermement démenti en conférence de presse. Walid Acherchour affirme pourtant sur RMC que tout n’est pas rose entre les deux hommes, principalement pour des raisons tactiques.

Mbappé a boudé, il aurait pu jouer (...) mais il s'est barré - Walid Acherchour

« On a commencé avec Mbappé au poste d’ailier contre la Turquie au premier rassemblement. On sait ce qu’il s’est passé entre Mbappé et Dembélé avant et pendant ce rassemblement. Je pense encore une fois que Mbappé a boudé, il aurait pu jouer le troisième ou le quatrième match, mais il s’est barré pour certaines raisons. On voit finalement que Dembélé ne fait pas l’affaire en neuf et entre les deux rassemblements, le discours de Zidane change sur le positionnement de Mbappé. Il rejoue en neuf, que fais-tu en mars ? » s’est interrogé Walid Acherchour dans l’After Foot avant d’ajouter.

« C’est ici la complexité d’être un coach de haut niveau et on va voir ce que va faire Zidane. Moi je suis très curieux. Va-t-il revenir à une base Deschamps avec Tchouaméni en six et Mbappé en neuf ? Si tu enlèves Da Cunha du poste de six et Cherki du milieu de terrain, les deux idées de Zidane sont foutues en l’air. Des échos que j’avais, au début du premier rassemblement, Zidane ne voulait pas un neuf ‘normal’, il voulait un neuf en mode premier défenseur comme Dembélé » estime le consultant, pour qui une relation va devoir se construire entre le sélectionneur tricolore et son capitaine. Le positionnement de ce dernier sera probablement un élément crucial pour savoir où iront les deux hommes et quelle sera la chaleur de leurs relations.