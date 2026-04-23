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Monaco et le PSG ciblent Lepaul, son vrai prix dévoilé

Mercato23 avr. , 12:20
parGuillaume Conte
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Esteban Lepaul empile les buts et cela commence à attirer du beau monde. Le PSG et l'AS Monaco sont arrivés sur les rangs pour un joueur dont la valeur grimpe de manière vertigineuse.
Meilleur buteur de Ligue 1, en feu dans ce sprint final qui peut très bien amener le Stade Rennais en Ligue des Champions, Esteban Lepaul fait beaucoup parler de lui au mercato. L’ancien buteur du SCO d’Angers est même cité pour être le joker offensif de l’équipe de France à la Coupe du monde si jamais Didier Deschamps avait besoin d’un peu de sang neuf.
Son avenir fait aussi beaucoup parler. Strasbourg s’est intéressé à lui ces dernières semaines, alors que ses deux attaquants vedettes seront absents la saisons prochaine. Rennes n’est pas vendeur, mais si les offres venaient à se multiplier, cela pourrait devenir difficile de résister. La preuve avec l’intérêt désormais évoqué du PSG et de l’AS Monaco. C’est le journaliste turc Ekrem Konur qui souligne que l’homme impliqué dans 40 % des buts de Rennes cette saison est entré dans le marché des clubs de niveau « Ligue des Champions ».

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Le PSG et Monaco sont annoncés en « pole position » pour Esteban Lepaul. Paris cherche un vrai avant-centre et finisseur, même si une place de titulaire ne pourra pas lui être garantie. De son côté, Monaco a besoin de sang neuf devant et espère réaliser un gros coup avec un joueur capable de faire trembler les défenses de Ligue 1.

42 ME nécessaires pour s'offrir Lepaul

S’il a été acheté pour 13,5 ME par Rennes en début de saison, il vaut désormais officiellement 21 millions d’euros. Mais c’est un montant doublé qui sera désormais nécessaire pour le transférer, affirme le spécialiste du mercato. Une enveloppe de 42 ME pourrait en effet sceller son départ, alors que le joueur est pour le moment concentré sur la fin de saison. Le fils de Fabrice Lepaul (ex-AJA) avait triplé son salaire en signant d’Angers à Rennes, pour atteindre 110.000 euros par mois. Désormais, il chercherait à doubler cette somme, soit en prolongeant en Bretagne, soit en signant chez l’un de ses prétendants. Les deux clubs de Milan, l’Inter et le Milan AC, sont aussi intéressés par sa signature.
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts17
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

N'importe quoi ! ^^

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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