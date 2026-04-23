Monaco et le PSG ciblent Lepaul, son vrai prix dévoilé

Esteban Lepaul empile les buts et cela commence à attirer du beau monde. Le PSG et l'AS Monaco sont arrivés sur les rangs pour un joueur dont la valeur grimpe de manière vertigineuse.

Meilleur buteur de Ligue 1, en feu dans ce sprint final qui peut très bien amener le Stade Rennais en Ligue des Champions, Esteban Lepaul fait beaucoup parler de lui au mercato . L’ancien buteur du SCO d’Angers est même cité pour être le joker offensif de l’équipe de France à la Coupe du monde si jamais Didier Deschamps avait besoin d’un peu de sang neuf.

Son avenir fait aussi beaucoup parler. Strasbourg s’est intéressé à lui ces dernières semaines, alors que ses deux attaquants vedettes seront absents la saisons prochaine. Rennes n’est pas vendeur, mais si les offres venaient à se multiplier, cela pourrait devenir difficile de résister. La preuve avec l’intérêt désormais évoqué du PSG et de l’AS Monaco. C’est le journaliste turc Ekrem Konur qui souligne que l’homme impliqué dans 40 % des buts de Rennes cette saison est entré dans le marché des clubs de niveau « Ligue des Champions ».

Le PSG et Monaco sont annoncés en « pole position » pour Esteban Lepaul. Paris cherche un vrai avant-centre et finisseur, même si une place de titulaire ne pourra pas lui être garantie. De son côté, Monaco a besoin de sang neuf devant et espère réaliser un gros coup avec un joueur capable de faire trembler les défenses de Ligue 1.

42 ME nécessaires pour s'offrir Lepaul

S’il a été acheté pour 13,5 ME par Rennes en début de saison, il vaut désormais officiellement 21 millions d’euros. Mais c’est un montant doublé qui sera désormais nécessaire pour le transférer, affirme le spécialiste du mercato. Une enveloppe de 42 ME pourrait en effet sceller son départ, alors que le joueur est pour le moment concentré sur la fin de saison. Le fils de Fabrice Lepaul (ex-AJA) avait triplé son salaire en signant d’Angers à Rennes, pour atteindre 110.000 euros par mois. Désormais, il chercherait à doubler cette somme, soit en prolongeant en Bretagne, soit en signant chez l’un de ses prétendants. Les deux clubs de Milan, l’Inter et le Milan AC, sont aussi intéressés par sa signature.