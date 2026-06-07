PSG : Barcola à Liverpool, c'est d'accord pour 130 ME

En fin de contrat avec le PSG en juin 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club parisien pour une prolongation. Un départ de l’international français est probable, mais il faudra payer un prix conséquent.

Trois ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola est en passe de quitter le club de la capitale . Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français n’a toujours pas trouvé d’accord avec le double champion d’Europe en titre pour une prolongation. Son statut de remplaçant dans les gros matchs aux yeux de Luis Enrique n’aide pas à arrondir les angles et à trouver un terrain d’entente.

La tendance est aujourd’hui à un départ de Bradley Barcola, raison pour laquelle le PSG s’intéresse en parallèle à de jeunes ailiers à fort potentiel, dont par exemple Yan Diomandé. La pépite ivoirienne de Leipzig est estimée à 130 millions d’euros par le club allemand. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le PSG devrait par conséquent s’aligner sur ce tarif en ce qui concerne Bradley Barcola, cible prioritaire de Liverpool au mercato

Le PSG s'aligne sur le prix de Yan Diomandé

« Bradley Barcola, c'est un très gros sujet pour Paris car c’est un international français, parce qu'il y a des clubs de premier plan, notamment en Premier League, qui sont prêts à casser la banque » a lancé le spécialiste du mercato sur RMC avant de poursuivre. a lancé le spécialiste du mercato sur RMC avant de poursuivre.

« Il va falloir prendre une décision, elle n'est toujours pas prise. Pour le moment, Bradley Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir. Si demain, il tape à la porte du directeur sportif ou du président en disant qu'il a envie de s'en aller, on parlait de Leipzig qui réclamait autour de 130 millions d'euros pour Yan Diomandé, je pense qu'on va être dans les mêmes ordres de chiffres » a-t-il glissé.

En Angleterre, Liverpool n’est pas le seul club à surveiller la situation de Bradley Barcola. L’ailier de 24 ans est également suivi par Chelsea et Arsenal, à l’affût en cas de volonté du PSG de vendre l’ancien attaquant de l’OL. Si départ il y a, il faudra en tout cas signer un chèque monstrueux au club parisien, lequel serait de son côté contrarié de voir Bradley Barcola filer après trois belles années dans la capitale.