Strasbourg insiste pour Lepaul, Rennes ferme la porte

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations, Esteban Lepaul sera courtisé l'été prochain. Strasbourg souhaite notamment le recruter, mais le Stade Rennais n’a pas l’intention de lâcher son attaquant de 25 ans.

Recrue du phare du Stade Rennais, qui a payé 13 millions d’euros à Angers pour le faire venir l’été dernier, Esteban Lepaul a réussi son adaptation en Bretagne. Auteur de 16 réalisations depuis le début de la saison, Lepaul est le meilleur buteur de Ligue 1 à l’issue de la 29e journée de Ligue 1. Une efficacité précieuse pour Rennes, toujours en course pour le podium en championnat. L’efficacité de l’attaquant de 25 ans suscite logiquement des convoitises à l’approche du mercato estival. Selon Transfermarkt, l’Atlético de Madrid est attentif aux performances d’Esteban Lepaul mais surtout, BlueCo a les yeux rivés sur l’ancien Angevin

L’idée serait d’abord de le faire venir à Strasbourg avant de potentiellement l’envoyer à Chelsea si Esteban Lepaul brille en Alsace. Une perspective qui plaît au principal intéressé. Néanmoins, le site Jeunes Footeux révèle que le Stade Rennais n’a pas du tout l’intention de se laisser marcher dessus sur ce dossier. Le club breton a pris des risques en misant près de 15 millions d’euros sur Esteban Lepaul l’été dernier et l’idée n’est pas du tout de s’en séparer un an seulement après son arrivée. Franck Haise a notamment fait savoir au joueur qu’il comptait sur lui pour la saison prochaine et qu’un départ n’était même pas envisageable.

Haise juge Lepaul intransférable

L’entraîneur rennais a d’ailleurs exprimé une position similaire pour Abdelhamid Ait Boudlal, sous contrat jusqu’en 2028 et courtisé par le Borussia Dortmund après son excellente saison au Stade Rennais. Deux dossiers chauds qu’il faudra suivre de près l’été prochain, avec l’espoir pour le pensionnaire du Roazhon Park de conserver Esteban Lepaul et Abdelhamid Ait Boudlal. Deux joueurs précieux pour Franck Haise, qui souhaite s’appuyer sur les meilleurs joueurs de la saison 2025-2026 avant de penser à renforcer l’effectif lors du mercato. La question est maintenant de savoir, concernant Lepaul, si Strasbourg lâchera une offre colossale difficile à refuser pour Rennes, ou si les Alsaciens lâcheront l’affaire.