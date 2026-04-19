Rennes : Lepaul dépasse Greenwood et fonce en Amérique

Esteban Lepaul marche sur l'eau et son 17e but de la saison en Ligue 1 permet à Rennes de s'imposer à Strasbourg et de doubler l'OM au classement. Et de rêver à un Mondial avec les Bleus ?

Week-end parfait pour le Stade Rennais , qui a vu des équipes comme Monaco, Lille et l’OM perdre des points au classement malgré des matchs abordables. Et pendant ce temps, les Bretons n’ont fait qu’une bouchée d’une formation de Strasbourg qui n’avait pas digéré son exploit européen de la semaine. La victoire 3-0 a été déclenchée par l’ouverture du score de l’inévitable Esteban Lepaul, qui n’a pas laissé trainer bien longtemps un ballon dans la surface alsacienne. Ce but lui permet de prendre la première place du classement des buteurs de la Ligue 1, devant Mason Greenwood resté muet à Lorient. Une belle performance pour l’attaquant rennais, qui n’est pas toujours flamboyant dans le jeu mais est d’une efficacité incroyable en attaque.

Adil Rami approuve l'idée Lepaul en Bleu

Rennes en profite pour également doubler l’OM, et se permettre de rêver d’une place dans les quatre premiers. Ce serait un sacré pied de nez pour Habib Beye, qui a quitté la Bretagne pour rejoindre Marseille et est en train de tout perdre à ce rythme-là. Mais pour Esteban Lepaul, la consécration individuelle pourrait aussi déboucher sur une énorme récompense. François Clerc, consultant pour Ligue 1+, a ainsi glissé qu’il verrait bien l’ancien angevin être candidat à une place pour la Coupe du monde à ce rythme, surtout avec la blessure d’Hugo Ekitike pour les prochains mois.

E. Lepaul France • Âge 26 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 30 Buts 17 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« J’ai envie de dire pourquoi pas et j’aime bien cette idée, il faut faire appel à des joueurs en forme, même si on ne les attend pas forcément à ce niveau au début de saison », a confirmé le champion du monde, persuadé que Didier Deschamps peut se laisser séduire par le meilleur buteur de la Ligue 1.