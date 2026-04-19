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Rennes : Lepaul dépasse Greenwood et fonce en Amérique

Rennes19 avr. , 20:20
parGuillaume Conte
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Esteban Lepaul marche sur l'eau et son 17e but de la saison en Ligue 1 permet à Rennes de s'imposer à Strasbourg et de doubler l'OM au classement. Et de rêver à un Mondial avec les Bleus ?
Week-end parfait pour le Stade Rennais, qui a vu des équipes comme Monaco, Lille et l’OM perdre des points au classement malgré des matchs abordables. Et pendant ce temps, les Bretons n’ont fait qu’une bouchée d’une formation de Strasbourg qui n’avait pas digéré son exploit européen de la semaine. La victoire 3-0 a été déclenchée par l’ouverture du score de l’inévitable Esteban Lepaul, qui n’a pas laissé trainer bien longtemps un ballon dans la surface alsacienne. Ce but lui permet de prendre la première place du classement des buteurs de la Ligue 1, devant Mason Greenwood resté muet à Lorient. Une belle performance pour l’attaquant rennais, qui n’est pas toujours flamboyant dans le jeu mais est d’une efficacité incroyable en attaque.

Adil Rami approuve l'idée Lepaul en Bleu

Rennes en profite pour également doubler l’OM, et se permettre de rêver d’une place dans les quatre premiers. Ce serait un sacré pied de nez pour Habib Beye, qui a quitté la Bretagne pour rejoindre Marseille et est en train de tout perdre à ce rythme-là. Mais pour Esteban Lepaul, la consécration individuelle pourrait aussi déboucher sur une énorme récompense. François Clerc, consultant pour Ligue 1+, a ainsi glissé qu’il verrait bien l’ancien angevin être candidat à une place pour la Coupe du monde à ce rythme, surtout avec la blessure d’Hugo Ekitike pour les prochains mois.
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts17
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
« J’ai envie de dire pourquoi pas et j’aime bien cette idée, il faut faire appel à des joueurs en forme, même si on ne les attend pas forcément à ce niveau au début de saison », a confirmé le champion du monde, persuadé que Didier Deschamps peut se laisser séduire par le meilleur buteur de la Ligue 1.
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🤣🤣🤣🤣

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Tu es pas tout seul dans ta tête toi^^ Tu viens de dire que tout seul Endrick allait avoir du mal.... il faut changer ton traitement

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Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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