McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM

OM : Droit au crash, Stéphane Richard déjà condamné

OM07 juin , 12:00
parCorentin Facy
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Stéphane Richard est attendu début juillet pour officiellement démarrer sa mission à la présidence de l’OM. Peu expérimenté dans le monde du football, l’ancien patron d’Orange aura la pression à Marseille.
L’Olympique de Marseille démarre une nouvelle ère cet été avec les arrivées de Stéphane Richard, de Grégory Lorenzi et probablement de Bruno Genesio pour compenser les départs de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Habib Beye. Le clan McCourt voulait aller vite pour préparer au mieux un été agité, entre sanctions possibles de la DNCG ou encore de l’UEFA. Le premier objectif est rempli puisque l’organigramme est à présent au complet et opérationnel même si l’officialisation de la nomination de Bruno Genesio se fait encore attendre.
Pierre Ménès va observer avec beaucoup d’attention et une pointe de pessimisme ce qu’il va se passer dans la cité phocéenne durant l’été. Sans le critiquer outre-mesure pour l’instant, Stéphane Richard n’inspire pas une grande confiance à l’ex-journaliste de Canal+. Si Pierre Ménès reconnaît sans mal que l’ancien patron d’Orange est un homme d’affaires redoutable, l’ancien sniper du Canal Football Club redoute en revanche que le manque de connaissance du football de la part de Stéphane Richard ne pardonne pas dans une ville comme Marseille.
Il est rompu à pas mal de choses, sauf au football. A Marseille, ça semble très compliqué...
- Pierre Ménès
« Le ticket Genesio-Lorenzi semble en pole position pour diriger l’OM. Mais avec quelles finances, quid des ventes, quid des arrivées ? Le projet est extraordinairement flou. On est en train de chercher la taupe, comme s’il n’y avait pas d’autres choses plus importantes… Et puis le dénommé Stéphane Richard (ndlr : nouveau président de l’OM, successeur de Pablo Longoria) m’a l’air d’être un homme d’affaires rompu à pas mal de choses, sauf au football. Et à Marseille, ça semble très compliqué » a analysé Pierre Ménès dans sa dernière vidéo sur YouTube.

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Lors de sa présentation à la presse au côté de Frank McCourt, Stéphane Richard n’avait d’ailleurs pas caché que le monde du football était pour le moment inconnu à ses yeux. D’où l’importance pour le nouveau président de l’OM de très bien s’entourer, raison pour laquelle le club phocéen a fait appel à l’expertise de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio, fins connaisseurs de la Ligue 1, pour orchestrer le nouveau projet sportif du club marseillais.
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