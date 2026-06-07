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De Zerbi lâche 40 ME et crucifie l'OM au mercato

OM07 juin , 14:00
parCorentin Facy
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Comme l’été dernier, l’OM est intéressé par Evan Ndicka lors de ce mercato. Mais la piste de l’international ivoirien de la Roma est onéreuse. La concurrence est en plus très forte puisque Tottenham est sur les rangs.
L’Olympique de Marseille souhaite rebâtir une bonne partie de son effectif cet été. Cela concerne notamment le secteur défensif, avec le départ acté de Benjamin Pavard et celui attendu de Leonardo Balerdi tandis que le flou règne autour de Nayef Aguerd et de Facundo Medina, qui pourraient recevoir des offres. Avec autant de départs actés ou potentiels, l’OM doit se préparer à recruter en défense centrale. Comme indiqué ces dernières heures, Evan Ndicka est de nouveau dans le viseur du club phocéen.
Il y a un an, Marseille avait déjà manifesté son intérêt pour le roc ivoirien de la Roma avant de finalement jeter son dévolu sur Nayef Aguerd. Le club de la Louve ayant besoin de vendre avant le 30 juin pour se conformer aux exigences de l’UEFA, un départ d’Evan Ndicka est possible d’autant que le contrat de l’ancien de Francfort expire dans deux ans (juin 2028).

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Mais selon les informations relayées par le site spécialisé Siamo La Roma, cette piste ne sera pas simple à concrétiser pour l’Olympique de Marseille. D’abord car le club entraîné par Gian Piero Gasperini exige pas moins de 40 millions d’euros pour lâcher son défenseur de 26 ans. A un tel tarif, l’OM sera directement hors-course au vu des contraintes budgétaires qui planent sur Grégory Lorenzi. Surtout, la concurrence est démentielle dans le dossier Evan Ndicka.

Ndicka choix n°1 de De Zerbi à Tottenham

Outre le club marseillais, l’Inter Milan et surtout Tottenham sont très intéressés. A l’origine de la piste Ndicka à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi fait du défenseur central ivoirien son premier choix avec les Spurs. Tottenham s’étant maintenu en Premier League, le club londonien n’aura aucun mal à s’aligner sur les exigences de l’AS Roma en signant un chèque de 40 millions d’euros. De quoi mettre l’Olympique de Marseille hors-course. Pour Grégory Lorenzi, Stéphane Richard et Bruno Genesio, il va certainement falloir dénicher des coups malins à des coûts bien plus réduits pour renforcer l’arrière-garde de l’OM cet été.
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