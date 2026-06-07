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Ilkay Gundogan à la manoeuvre pour racheter Montpellier

MHSC07 juin , 13:00
parCorentin Facy
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Un accord est proche d’être trouvé entre le fonds d’investissement GGS et Laurent Nicollin pour le rachat de Montpellier. Un deal dans lequel l’ancienne star de Barcelone, Ilkay Gundogan, est impliqué.
Il y a trois jours, L’Equipe nous apprenait que Laurent Nicollin et le fonds d’investissement GGS étaient proches d’un accord pour le rachat du Montpellier HSC. Le quotidien national ignorait encore si GGS débarquait comme nouveau propriétaire de 100% du club ou s’il ne s’agissait que d’une entrée au capital, majoritaire ou minoritaire. Romain Molina est parti à la chasse aux indiscrétions et le journaliste en sait plus sur les contours du deal.
Notre confrère croit notamment savoir qu’un certain Ilkay Gundogan, ancienne star du Borussia Dortmund et du FC Barcelone, est aux manettes dans ce deal. « Est-ce que la famille Nicollin est bien sûre de vouloir vendre son club au fonds d'investissement GSS qui compte sur trois hommes, dont Ilkay Gundogan, Daniel Karbassiyoon (ancien employé et analyste d'Arsenal) et un un ex-agent ? » s’interroge d’abord le journaliste sur X avant de poursuivre.

Gundogan impliqué dans le rachat du MHSC

« Ces derniers ont été très clairs, ils sont là uniquement pour du trading de joueurs. Pas de développement, rien, des transferts, du trading et basta ! La capacité financière du fonds n'est pas très grande pour le football moderne (120/150 millions) alors qu'il faut donner déjà une dizaine de millions à la famille Nicollin pour le rachat, combler le trou de cette saison et prévisionner le déficit à venir » analyse Romain Molina, plutôt pessimiste.
Le journaliste croit par ailleurs savoir que le dénouement définitif de ce dossier est attendu d’ici 24 heures, ou au plus tard d’ici 48 heures. Rien n’est encore acté de manière définitive, d’autant que d’autres groupes américains étaient intéressés par le rachat du MHSC ces dernières semaines. Problème, les visites du stade et la découverte des revenus générés par le club depuis quelques années ont refroidi tous les potentiels acheteurs… sauf le fonds d’investissement GGS, en passe donc de rafler la mise.
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