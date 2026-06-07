Ilkay Gundogan à la manoeuvre pour racheter Montpellier

Que vient faire Kylian Mbappé en image dans cet article ? La stupidité n'est plus à faire ici avec votre populisme à deux balles. ^^
toujours les mêmes bouffons
Paixao c'est 45
Attention à ce type de match, non pas gagner 1 -0 ou perdre 0-1, mais les blessures
Punaise il est capable d'avoir aucune offre concrète l'autre violeur. Qu'il dégage vite de France et de l'Europe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Rachat de Montpellier Est-ce que la famille Nicollin est bien sûre de vouloir vendre son club au fonds d'investissement GSS qui compte sur trois hommes, dont Ilkay Gundogan, Daniel Karbassiyoon (ancien employé et analyste d'Arsenal) et un un ex-agent ? Ces derniers ont été