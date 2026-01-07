Mike Maignan, le coup de théâtre

Sur le départ au Milan AC, Mike Maignan n'aura pas le temps de pousser les discussions avec Chelsea bien loin. Son club actuel lui a fait une proposition qui le fait craquer.

Taulier du Milan AC, Mike Maignan est très bien parti pour être le gardien titulaire des Bleus à la Coupe du monde l’été prochain. Mais quel sera son avenir ensuite ? Le gardien de but possède un contrat avec le club lombard l’emmenant jusqu’en juin 2026. Ensuite, Chelsea est très intéressé par ses services, et est souvent annoncé comme son futur club. Surtout que l’ancien du PSG et du LOSC a parfois été critiqué à Milan, notamment après un début de saison moins convaincant.

M. Maignan French Guiana • Âge 30 • Gardien WC Qualification Europe Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 16 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais dernièrement, Mike Maignan retrouve de sa superbe, et son avenir s’éclaircit. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, très bien renseigné notamment sur le mercato du football italien, les deux parties sont plus proches que jamais d’une prolongation de contrat. Tout est désormais en place pour un nouveau bail emmenant le Français jusqu’en 2031. Pour le convaincre de rester, le Milan AC a mis le paquet, lui offrant un salaire de 5,7 ME par saison. Soit le même que pour Rafael Leao, l’attaquant vedette du club.

Max Allegri a confirmé que le Milan AC était très impliqué dans d’importantes prolongations de contrat pendant cet hiver, histoire d’anticiper la suite. Plusieurs nouveaux rendez-vous sont déjà programmés entre l’entourage du joueur et le Milan pour finaliser les derniers points. Désormais, l’accord définitif est proche selon la source italienne, qui estime que le Milan AC frapperait un grand coup pour conserver l’un des meilleurs gardiens au monde, qui a pendant longtemps été très tenté par une aventure en Premier League. A priori, Chelsea et les autres devront attendre encore un bon moment.