Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC

12e journée de Serie A :

Stade Giuseppe-Meazza.

Inter Milan - AC Milan : 0-1.

But : Pulisic (54e) pour le Milan AC.

Grâce à cette victoire, notamment acquise avec un arrêt de Maignan sur un penalty de Calhanoglu en fin de match, le Milan de Massimiliano Allegri remporte le derby. Par conséquent, l'ACM remonte à la deuxième place de la Serie A, à deux points de la Roma, alors que l’Inter chute au quatrième rang, une longueur derrière son ennemi lombard.