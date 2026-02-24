Inter - Bodo/Glimt : les compos (21h sur Canal+Foot)

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

L'idéal pour moi ce serait de pas claquer des dents comme le fait toujours Fonseca dans les grands matchs ou les fins de saison en proposant une équipe qui a des ambitions offensives avec un 433 en donnant la chance à Himbert en ailier gauche et en laissant Abner à son poste de latéral, de titulariser Yaremchuk en pointe et Endrick à droite. Un milieu composé de Morton/Tolisso/Nartey et une défense à 4 avec une charnière centrale Kluivert/Niakhaté pour que Mata puisse enfin récupérer. En somme ce qu'il aurait déjà fallu faire pour ne pas prendre une telle rouste et une telle humiliation/domination face à Strasbourg. Fonseca se sera t-il remit en question et osera t-il montrer les crocs en prenant quelques risques et proposer une équipe très ambitieuse offensivement ? Je n'y crois pas une seconde malheureusement