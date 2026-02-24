Racisme contre Wesley Fofana, la France intervient

Wesley Fofana et trois autres joueurs des championnats anglais ont reçu des insultes racistes ces derniers jours. L'Angleterre a réagi, et la FFF aussi.

singe », étant invité à « retourner au zoo » et autres propos intolérables. Expulsé contre Burnley, Wesley Fofana est bien conscient d'avoir coûté des points à son équipe dans la course au podium, puisque Chelsea a concédé le match nul (1-1) en fin de rencontre. Mais au lendemain de cette rencontre, le défenseur français des Blues a publié les insultes racistes reçues sur ses réseaux sociaux. L’ancien stéphanois s’est fait traiter de «», étant invité à «» et autres propos intolérables.

L'Angleterre ouvre une enquête pour quatre joueurs ciblés

La Premier League a annoncé avoir ouvert une enquête après les dérapages sur les réseaux sociaux ce week-end, qui ont vu au moins quatre joueurs être victimes d’insultes racistes. Ce fut aussi le cas pour Hannibal Mejbri, Romaine Mundle et Tolu Artkodare. « Il n'y a absolument aucune place pour les insultes racistes, que ce soit en ligne ou en personne, et ceux qui pensent pouvoir se cacher derrière leur clavier devraient y réfléchir à deux fois », a fait savoir le responsable de l’unité du maintien de l’ordre autour du football anglais, Mark Roberts.

De son côté, la FFF a apporté ce mardi un vif soutien à son international, rappelant qu’absolument rien ne pouvait justifier de tels propos. « Depuis plusieurs jours, Wesley Fofana est la cible de propos racistes inacceptables. La FFF apporte son soutien entier à Wesley Fofana et condamne avec la plus grande fermeté ces attaques inqualifiables. Le racisme n’est pas une opinion. C’est un délit. Nous ne pouvons tolérer la haine dans notre sport. Le maillot que l’on porte, quel qu’il soit, représente bien plus qu’un club ou une sélection : il porte des valeurs de respect, d’engagement et de solidarité. S’attaquer à un joueur pour la couleur de sa peau, c’est attaquer ces valeurs. Le terrain doit rester un espace de passion, de fierté et d’unité », a fait savoir la Fédération Française de Football.

De son côté, le joueur a regretté l’absence de sanctions contre tous ces commentaires racistes, qui pullulent sur les réseaux sociaux.