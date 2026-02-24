OL : Endrick va faire pleurer l'OM

Dimanche soir prochain sur la pelouse du Stade Vélodrome, l’OL affrontera l’OM dans un choc de Ligue 1 très attendu. Endrick aura à cœur de marquer les esprits à Marseille.

L’ OL a subi un petit coup d’arrêt le week-end dernier à Strasbourg, une défaite logique face à une équipe solide qui a su mettre à mal certains joueurs de Paulo Fonseca. Endrick, prêté par le Real Madrid, est particulièrement passé à côté de son match et devrait avoir à cœur de se racheter lors d’un rendez-vous aussi important qu’un Olympico. C’est du moins l’impression qu’en retire Mahmoud Gassama, qui suit de près les performances du jeune Brésilien.

L'OM, la proie idéale pour Endrick et l'OL ?

Lors d'un débat animé sur le plateau de Hors Jeu, l'animateur a en effet indiqué sans sourciller sur le crack Endrick : « C'est un match pour lui. Les meilleurs doivent se montrer. On va lui faire comprendre que ce match est extrêmement important. C’est l’un des Olympicos les plus importants de l’histoire. Si Marseille perd, tu peux oublier la Ligue des champions, c’est terminé. Tu te mets dans la merde. Marseille en barrages, c'est compliqué. Je pense que ça peut être un match pour Endrick, c’est un match pour les grands joueurs ».

Lire aussi Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

Cet Olympico sera déterminant pour la suite de la saison des deux équipes. Cependant, c’est bien l’OM qui aura le plus de pression au regard de sa dynamique récente, de ses investissements et de son classement actuel.

Endrick, qui apprécie particulièrement les grandes affiches, sait que son prêt à l’OL devra se montrer marquant. La défense de l’Olympique de Marseille, friable, est donc prévenue et devra retrouver de la sérénité si elle veut contenir l’attaque rhodanienne. D’autant que l’accueil du Stade Vélodrome s’annonce particulièrement hostile pour les troupes d’Habib Beye, déjà pas mal sous pression sur la Canebière.