OL : Endrick va faire pleurer l'OM

OL24 févr. , 19:40
parHadrien Rivayrand
5
Dimanche soir prochain sur la pelouse du Stade Vélodrome, l’OL affrontera l’OM dans un choc de Ligue 1 très attendu. Endrick aura à cœur de marquer les esprits à Marseille.
L’OL a subi un petit coup d’arrêt le week-end dernier à Strasbourg, une défaite logique face à une équipe solide qui a su mettre à mal certains joueurs de Paulo Fonseca. Endrick, prêté par le Real Madrid, est particulièrement passé à côté de son match et devrait avoir à cœur de se racheter lors d’un rendez-vous aussi important qu’un Olympico. C’est du moins l’impression qu’en retire Mahmoud Gassama, qui suit de près les performances du jeune Brésilien.

L'OM, la proie idéale pour Endrick et l'OL ? 

Lors d'un débat animé sur le plateau de Hors Jeu, l'animateur a en effet indiqué sans sourciller sur le crack Endrick : « C'est un match pour lui. Les meilleurs doivent se montrer. On va lui faire comprendre que ce match est extrêmement important. C’est l’un des Olympicos les plus importants de l’histoire. Si Marseille perd, tu peux oublier la Ligue des champions, c’est terminé. Tu te mets dans la merde. Marseille en barrages, c'est compliqué. Je pense que ça peut être un match pour Endrick, c’est un match pour les grands joueurs ».

Cet Olympico sera déterminant pour la suite de la saison des deux équipes. Cependant, c’est bien l’OM qui aura le plus de pression au regard de sa dynamique récente, de ses investissements et de son classement actuel.
Endrick, qui apprécie particulièrement les grandes affiches, sait que son prêt à l’OL devra se montrer marquant. La défense de l’Olympique de Marseille, friable, est donc prévenue et devra retrouver de la sérénité si elle veut contenir l’attaque rhodanienne. D’autant que l’accueil du Stade Vélodrome s’annonce particulièrement hostile pour les troupes d’Habib Beye, déjà pas mal sous pression sur la Canebière.
5
Derniers commentaires

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

ça va dépendre de l'arbitre si il fait comme celui de Nantes il va se faire découper notre brésilien

Tout sauf le PSG, Julian Alvarez est cash

Bah on veut pas de joueurs qui sont pas investis dans le projet ça tombe bien

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

J'ai bien peur que tu lui en demande trop à Fonseca la remise en question et lui ça fait 2. Il ne prendra aucun risque et n'assumera jamais un petit déséquilibre même si il permet potentiellement de claquer beaucoup plus d'actions de but et d'avoir une attitude très offensive qui pourtant serait de jouer sur nos vraies forces et beaucoup plus de profondeur. Ce qui nous manque terriblement avec son système et ses compos.

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

L'idéal pour moi ce serait de pas claquer des dents comme le fait toujours Fonseca dans les grands matchs ou les fins de saison en proposant une équipe qui a des ambitions offensives avec un 433 en donnant la chance à Himbert en ailier gauche et en laissant Abner à son poste de latéral, de titulariser Yaremchuk en pointe et Endrick à droite. Un milieu composé de Morton/Tolisso/Nartey et une défense à 4 avec une charnière centrale Kluivert/Niakhaté pour que Mata puisse enfin récupérer. En somme ce qu'il aurait déjà fallu faire pour ne pas prendre une telle rouste et une telle humiliation/domination face à Strasbourg. Fonseca se sera t-il remit en question et osera t-il montrer les crocs en prenant quelques risques et proposer une équipe très ambitieuse offensivement ? Je n'y crois pas une seconde malheureusement

OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais

Si tu veux bien être plus clair

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

