L'OM et Rennes se battent pour ce grand numéro 9

En plus de ses problèmes défensifs, l'OM aurait bien besoin d'un finisseur pour se sortir de sa mauvaise passe. Marseille se retrouve à la lutte avec Rennes et d'autres formations pour un buteur croate.

Voir Rennes et l’OM se battre au mercato est désormais devenu un grand classique. Ce devrait encore être le cas l’été prochain pour essayer de faire signer un buteur croate. La presse belge annonce en effet que six clubs sont sur les rangs de Dion Beljo, l’avant-centre du Dinamo Zagreb. Trois formations anglaises sont sur les rangs : Newcastle, Burnley et Leicester, ainsi que Monza en Italie. En France, l’OM et Rennes ont suivi les performances de cet avant-atypique du haut de son 1,93 m. Le joueur de 23 ans avait quitté son pays pour tenter sa chance à Augsburg en Bundesliga, sans parvenir à s’y imposer.

Un vrai finisseur pour 5 ME

Revenu à Zagreb, il connait une saison pleine avec 18 buts marqués en 32 matchs, dont déjà cinq en Europa League. Malgré la défaite en barrage aller face à Genk, le Croate avait encore trouvé le chemin des filets. Beljo possède une valeur proche de 5 millions d’euros, lui qui avait été acheté par Augsburg pour 3 ME, puis revendu à Zagreb pour 4 ME en 2025.

L’avant-centre est sous-contrat jusqu’en 2030 avec le Dinamo, mais il ne pourra pas être observé pour le barrage retour, pour lequel il est suspendu. Néanmoins, Rennes comme l’OM cherchent un avant-centre pour la saison prochaine, et avoir un joueur qui pèse sur les défenses et peut enchainer les buts quand il est en confiance a de quoi faire saliver les deux prétendants à l’Europe. Surtout que Beljo possède un prix abordable pour un joueur dont la carrière peut encore décoller.