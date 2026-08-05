Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

De nouvelles discussions étaient à l’ordre du jour entre le Real Madrid et Vinicius afin de tenter de trouver un accord pour une prolongation. Elles ont échoué et tout porte maintenant à croire que le Brésilien va signer à Arsenal.

En fin de contrat avec le Real Madrid dans un an, Vinicius a fait l’objet de nouvelles discussions entre le club merengue et ses agents pour trouver un accord ce mardi. Les discussions ont de nouveau porté sur le salaire réclamé par l’international brésilien et aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Selon les informations de La Ser, le Real Madrid a catégoriquement refusé d’offrir à Vinicius le même salaire que celui perçu par Kylian Mbappé, droits à l’image inclus. La star brésilienne a refusé la dernière offre du club, laquelle s’élevait à 22 millions d’euros par an. La tendance est donc à présent à un départ comme le confirme le très sérieux David Ornstein de The Athletic.

« Vinicius Junior rejette la nouvelle proposition de contrat du Real Madrid. Aucune avancée dans les négociations malgré de nouvelles discussions, le joueur et ses représentants n’acceptant pas les conditions actuelles. Arsenal devrait désormais intensifier ses efforts pour conclure l’accord » écrit notre confrère sur son compte X. A ce propos, la Ser explique que les Gunners se tiennent prêts à envoyer une offre ferme de 100 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus au Real Madrid dans les toutes prochaines heures.