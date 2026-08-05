Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Liga05 août , 17:00
parCorentin Facy
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De nouvelles discussions étaient à l’ordre du jour entre le Real Madrid et Vinicius afin de tenter de trouver un accord pour une prolongation. Elles ont échoué et tout porte maintenant à croire que le Brésilien va signer à Arsenal.
En fin de contrat avec le Real Madrid dans un an, Vinicius a fait l’objet de nouvelles discussions entre le club merengue et ses agents pour trouver un accord ce mardi. Les discussions ont de nouveau porté sur le salaire réclamé par l’international brésilien et aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Selon les informations de La Ser, le Real Madrid a catégoriquement refusé d’offrir à Vinicius le même salaire que celui perçu par Kylian Mbappé, droits à l’image inclus. La star brésilienne a refusé la dernière offre du club, laquelle s’élevait à 22 millions d’euros par an. La tendance est donc à présent à un départ comme le confirme le très sérieux David Ornstein de The Athletic.
« Vinicius Junior rejette la nouvelle proposition de contrat du Real Madrid. Aucune avancée dans les négociations malgré de nouvelles discussions, le joueur et ses représentants n’acceptant pas les conditions actuelles. Arsenal devrait désormais intensifier ses efforts pour conclure l’accord » écrit notre confrère sur son compte X. A ce propos, la Ser explique que les Gunners se tiennent prêts à envoyer une offre ferme de 100 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus au Real Madrid dans les toutes prochaines heures.

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De quoi mettre en émoi le vestiaire des Gunners, au sein duquel l’optimisme règne quant à une potentielle signature de Vinicius. Et pour cause, AS explique que chez les joueurs londoniens, on considère l’arrivée de Vinicius comme « une formalité ». Cela commence à sentir très bon pour Arsenal dans le dossier de l’ailier du Real Madrid, qui tient déjà son remplaçant puisque plus tôt dans la journée, un accord total avec le RB Leipzig a été révélé concernant le transfert de Yan Diomandé pour un montant compris entre 130 et 140 millions d’euros.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

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