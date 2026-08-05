Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....
Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^
rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?
Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr
@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.
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