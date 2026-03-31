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Mercato : Le Real met le paquet pour Ekitike

Mercato31 mars , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Hugo Ekitike évolue à un niveau très impressionnant depuis quelques années. En feu à Liverpool, il attire déjà l’attention du… Real Madrid.
Liverpool avait massivement investi l’été dernier pour s’attacher les services de Hugo Ekitike. Après une aventure compliquée au PSG, l’attaquant français s’était relancé en Bundesliga, du côté de Francfort. De quoi enchaîner les buts et convaincre les Reds d’en faire un élément clé de leur projet. Ekitike a rapidement saisi sa chance sur les bords de la Mersey, profitant également de la longue blessure d’Alexander Isak. Ses performances lui ont aussi permis de s’installer durablement en équipe de France. Si Liverpool n’a aucune intention de s’en séparer, le Real Madrid envisage déjà de le recruter à moyen terme…

Ekitike, le Real Madrid sous le charme

Selon les dernières informations de TeamTalk, le club madrilène serait totalement séduit par le profil de l’ancien joueur du Stade de Reims. L’idée serait d’en faire un plan B dans le cas où Erling Haaland ne rejoindrait pas le Real Madrid. Juni Calafat, responsable du recrutement du club merengue, pousserait en interne pour que Madrid se positionne sur le dossier Ekitike. Si une arrivée n’était pas possible en 2026, le Real pourrait revenir à la charge en 2027.

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Pour déloger Hugo Ekitike, encore sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2031, le Real Madrid devra mettre la main à la poche, avec une opération qui pourrait dépasser les 100 millions d’euros. En Espagne, l’attaquant français pourrait franchir un nouveau cap en rejoignant l’un des plus grands clubs de l’histoire. Il retrouverait notamment Kylian Mbappé, avec qui il a déjà évolué au PSG.
Liverpool devra donc rester vigilant face à l’intérêt grandissant du Real Madrid. De son côté, Hugo Ekitike devra poursuivre sa progression tout en gardant la tête froide. Sa montée en puissance est en marche et ressemble à une belle revanche après son passage délicat à Paris, où il évoluait dans l’ombre de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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