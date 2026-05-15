Brésil : Neymar à la Coupe du monde, ça devient chaud

Présent dans la pré-liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar a de plus en plus de chances d’être appelé par l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Pas dans les plans de Carlo Ancelotti avec le Brésil ces dernières semaines, Neymar revient en forme au meilleur moment. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a été inclus dans la pré-liste élargie de la Seleçao, et attend désormais de savoir s’il fera partie de la liste définitive de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Cela était très improbable il y a encore quelques temps. Mais le retour en forme de Neymar avec Santos lui a permis de gagner des points… et de s’imposer à présent comme un réel postulant à une place dans le groupe brésilien pour la Coupe du monde.

Cette tendance est d’ailleurs confirmée par ESPN Brasil, qui explique que l’intégration de Neymar dans la liste de Carlo Ancelotti est désormais une possibilité bien réelle et pas simplement un fantasme en Amérique du Sud. Le média spécialisé explique par ailleurs que Joao Pedro, en dépit d’une saison plutôt correcte à Chelsea, pourrait être le grand perdant de l’histoire en étant sacrifié pour faire une place à Neymar.

Neymar au Mondial, c'est la tendance

Titulaire lors des deux derniers matchs de Santos avec un but à la clé à chaque fois, l’ancien Parisien revient bien et la tentation est forcément très grande pour Carlo Ancelotti de l’appeler. Son expérience, à 34 ans et avec 128 sélections au total, pourrait être le facteur X de la Seleçao au Mondial. Les spectateurs neutres ne se plaindront pas de sa présence, le milieu offensif d’1m75 ayant déjà prouvé lors des précédentes Coupes du monde qu’il était capable de se hisser au niveau dans ce genre d’évènement.