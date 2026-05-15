TV : Canal+ sauve le Canal Football Club malgré des audiences terribles

Le Canal Football Club n’a jamais réalisé des audiences aussi basses depuis sa création. Malgré tout, l’émission phare de football sur Canal+ sera maintenue à la rentrée, principalement pour une raison.

Elle est loin l’époque où tous les amoureux de Ligue 1 se réunissaient dès 19h30 sur Canal+ le dimanche soir afin de suivre le Canal Football Club avant le grand match du championnat de France. Depuis la perte de la Ligue 1, l’émission présentée par Hervé Mathoux a logiquement perdu beaucoup d’audience , au point de cumuler seulement entre 130.000 et 200.000 téléspectateurs en moyenne cette saison.

C’est historiquement bas pour le « CFC », qui se retrouvait logiquement menacé dans l’optique de la saison prochaine. Mais à en croire les informations de L’Equipe, la direction des sports de Canal+ a finalement pris la décision de maintenir son émission à l’antenne pour la saison 2026-2027. En effet, le média explique que « le CFC est vu comme un élément d’un écosystème de magazines foot destinés à mettre en lumière les produits phares du catalogue de la chaîne : les Coupes d'Europe et la Premier League ».

Le Canal Football Club déménage

Par conséquent, l’émission dans laquelle interviennent Bertrand Latour, Laure Boulleau ou encore Samir Nasri ne sera pas déprogrammée. Elle va en revanche quitter son studio historique de La Factory situé à Boulogne-Billancourt afin de s’installer à Issy-les-Moulineaux dans un nouveau plateau, au sein du hall du siège de la chaîne. Le Canal Champions Club, qui réalise de bien meilleures audiences que le Canal Football Club lors des soirées de Ligue des Champions, se déroulera également sur ce nouveau plateau.