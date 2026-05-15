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TV : Canal+ sauve le Canal Football Club malgré des audiences terribles

TV15 mai , 21:10
parCorentin Facy
0
Le Canal Football Club n’a jamais réalisé des audiences aussi basses depuis sa création. Malgré tout, l’émission phare de football sur Canal+ sera maintenue à la rentrée, principalement pour une raison.
Elle est loin l’époque où tous les amoureux de Ligue 1 se réunissaient dès 19h30 sur Canal+ le dimanche soir afin de suivre le Canal Football Club avant le grand match du championnat de France. Depuis la perte de la Ligue 1, l’émission présentée par Hervé Mathoux a logiquement perdu beaucoup d’audience, au point de cumuler seulement entre 130.000 et 200.000 téléspectateurs en moyenne cette saison.
C’est historiquement bas pour le « CFC », qui se retrouvait logiquement menacé dans l’optique de la saison prochaine. Mais à en croire les informations de L’Equipe, la direction des sports de Canal+ a finalement pris la décision de maintenir son émission à l’antenne pour la saison 2026-2027. En effet, le média explique que « le CFC est vu comme un élément d’un écosystème de magazines foot destinés à mettre en lumière les produits phares du catalogue de la chaîne : les Coupes d'Europe et la Premier League ».

Le Canal Football Club déménage 

Par conséquent, l’émission dans laquelle interviennent Bertrand Latour, Laure Boulleau ou encore Samir Nasri ne sera pas déprogrammée. Elle va en revanche quitter son studio historique de La Factory situé à Boulogne-Billancourt afin de s’installer à Issy-les-Moulineaux dans un nouveau plateau, au sein du hall du siège de la chaîne. Le Canal Champions Club, qui réalise de bien meilleures audiences que le Canal Football Club lors des soirées de Ligue des Champions, se déroulera également sur ce nouveau plateau.

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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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