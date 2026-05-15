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Brice Maubleu, héros de l'ASSE

L2 : L'ASSE en barrage après des tirs au but fous !

Ligue 215 mai , 22:42
parMehdi Lunay
3
Ligue 2, Play-off 2 d’accession
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Rodez 0-0 (7-6 tab)
Tirs au but ratés : Old (3), Moueffek (5), Maubleu (9) pour l'ASSE ; Magnin (1), Lipinski (2), Galves (9), Laurent (10) pour Rodez
Frustrée par Troyes et Le Mans en championnat, l'AS Saint-Etienne démarrait l'aventure play-offs pour la deuxième fois en trois ans. Face à une équipe de Rodez invaincue depuis novembre, les Verts ne se baladaient pas. Leur domination était stérile et ils subissaient les attaques tranchantes de leur adversaire. Younoussa trouvait le poteau de l'ASSE d'une frappe taupée (21e). Saint-Etienne manquait de précision dans le domaine offensif malgré les fulgurances de Davitashvili.
Après la pause, la domination stéphanoise s'intensifiait mais les occasions franches n'étaient pas nombreuses. L'ASSE se faisait une énorme frayeur quand le Ruthénois Benchamma était trouvé dans la surface stéphanoise mais ce dernier ne cadrait pas sa frappe (81e). Saint-Etienne avait l'opportunité de marquer dans les arrêts de jeu mais Moueffek butait sur Braat. Les deux clubs allaient aux tirs au but, les Verts ayant changé de gardien juste avant la séance.
Maubleu donnait vite raison à son entraîneur en détournant les deux premiers tirs de Rodez signés Magnin et Lipinski. Les Verts échouaient aussi avec Ben Old puis avec Moueffek qui avait pourtant la balle de match. Maubleu stoppait le tir de Galves mais ratait sa propre tentative ! Il réussissait un quatrième arrêt dans la foulée pour qualifier enfin l'ASSE en barrages.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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