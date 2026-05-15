L2 : L'ASSE en barrage après des tirs au but fous !

Ligue 2, Play-off 2 d’accession

Stade Geoffroy-Guichard

Tirs au but ratés : Old (3), Moueffek (5), Maubleu (9) pour l'ASSE ; Magnin (1), Lipinski (2), Galves (9), Laurent (10) pour Rodez

Frustrée par Troyes et Le Mans en championnat, l'AS Saint-Etienne démarrait l'aventure play-offs pour la deuxième fois en trois ans. Face à une équipe de Rodez invaincue depuis novembre, les Verts ne se baladaient pas. Leur domination était stérile et ils subissaient les attaques tranchantes de leur adversaire. Younoussa trouvait le poteau de l'ASSE d'une frappe taupée (21e). Saint-Etienne manquait de précision dans le domaine offensif malgré les fulgurances de Davitashvili.

Après la pause, la domination stéphanoise s'intensifiait mais les occasions franches n'étaient pas nombreuses. L'ASSE se faisait une énorme frayeur quand le Ruthénois Benchamma était trouvé dans la surface stéphanoise mais ce dernier ne cadrait pas sa frappe (81e). Saint-Etienne avait l'opportunité de marquer dans les arrêts de jeu mais Moueffek butait sur Braat. Les deux clubs allaient aux tirs au but, les Verts ayant changé de gardien juste avant la séance.

Maubleu donnait vite raison à son entraîneur en détournant les deux premiers tirs de Rodez signés Magnin et Lipinski. Les Verts échouaient aussi avec Ben Old puis avec Moueffek qui avait pourtant la balle de match. Maubleu stoppait le tir de Galves mais ratait sa propre tentative ! Il réussissait un quatrième arrêt dans la foulée pour qualifier enfin l'ASSE en barrages.